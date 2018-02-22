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22.02.2018  13:08

Мессі дотепно потролив Фабрегаса. ВІДЕО

Ліонель Мессі та Сеск Фабрегас / ФК Барселона

Нападник Барселони Лео Мессі не змарнував нагоди пожартувати над одним зі своїх найкращих друзів Сеском Фабрегасом під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:1).

В одному з епізодів матчу Сеск хотів швидко розіграти штрафний удар, однак Мессі став перед м'ячем та не дозволив хавбеку Челсі виконати задумане.

Арбітр матчу Джюнейт Чакир став на бік аргентинця, сказавши Фабрегасу, що удар потрібно виконати після свистка. Натомість Лео не заспокоївся та попросив турецького рефері нагородити свого друга жовтою карткою.

Звісно, що все відбувалося у жартівливій формі, а тролінг Мессі викликав сміх не лише у Сеска, а й у завжди дуже серйозного Чакира.

Після матчу обидва гравці тепло поспілкувались у підтрибунному приміщенні Стемфорд Брідж, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон.
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