Український хавбек працевлаштувався в Білорусі

Віталій Квашук



24-річний український хавбек Віталій Квашук підписав контракт з Неманом до кінця сезону 2017/2018.

Квашук провів по одному офіційному поєдинку за донецький Металург та луганську Зорю, після чого виступав у складі білоруського Торпедо БелАЗ, за який зіграв у 12 поєдинках у чемпіонаті, забивши 1 гол і віддавши 1 асист, пише офіційний сайт Немана.

Також футболіст перебував в донецькому Олімпіку, але не провів жодного матчу за основну команду.

Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав екс-гравця Олександрії.