87 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 13:28
Український хавбек працевлаштувався в Білорусі
|Віталій Квашук
24-річний український хавбек Віталій Квашук підписав контракт з Неманом до кінця сезону 2017/2018.
Квашук провів по одному офіційному поєдинку за донецький Металург та луганську Зорю, після чого виступав у складі білоруського Торпедо БелАЗ, за який зіграв у 12 поєдинках у чемпіонаті, забивши 1 гол і віддавши 1 асист, пише офіційний сайт Немана.
Також футболіст перебував в донецькому Олімпіку, але не провів жодного матчу за основну команду.
Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав екс-гравця Олександрії.
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