350 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 14:20
Карпати хочуть отримати за свого нападника 250 тис євро
|Себастьян Рібас
Карпати прагнуть отримати 250 тисяч доларів за нападника Себастьяна Рібаса.
Про це повідомляє revistaanalisis.com.ar.
Патронато хоче викупити контракт нападника Себастьяна Рібаса.
За інформацією джерела редставники клубу вже провели зустріч з агентом гравця Херардо Перейрою і роблять кроки для повноцінного підписання гравця, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що форвард перейшов у Патронато на правах оренди взимку 2018 року і вже встиг забити 9 голів в 15 матчах аргентинської Суперліги, тим самим ділячи першу сходинку в списку бомбардирів з нападником Бока Хуніорс Даріо Бенедетто.
Напередодні Карпати перемогли Олімпік у дограванні матчу 18-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги.
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