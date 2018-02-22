Хацкевич розповів, що йому сподобалося у грі з АЕКом

Олександр Хацкевич/ФК Динамо

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа (0:0) гравці Динамо не показали яскравої гри, проте досягли необхідного результату.

Таку заяву після гри у Києві 22 лютого зробив керманич киян Олександр Хацкевич.

"Була гра нервів. Так, у нас було дійсно багато моментів, коли ми повинні були забивати. коли Гонсалес повинен був віддавати, коли Мораес повинен був реалізовувати і так далі. Але це все нюанси, на даний момент все ж головне - результат", - заявив тренер.

"Сьогодні було важко. По ходу гри у хлопців були дрібні пошкодження. Але, впевнений, на тлі позитивних емоцій від проходу в наступний раунд все це забудеться. Що сподобалося, то це рух, зі швидкостями все було нормально. А ось позиційний вихід з оборони в атаку дещо розчарував. Коли ми виходили вперед, це робило тільки 2-3 людини, хоча ми просили явно більше. Але поки ми тільки втягуємося в сезон, і чим далі, тим краще повинна грати команда", - цитує Хацкевича СпортАрена.

Більше про матч читайте у матеріалі Чемпіона - Динамо - АЕК: хроніка матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, онлайн.