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22.02.2018  23:22

Чигринський дав пораду футболістам Динамо після матчу у Лізі Європи

 Дмитро Чигринський (ліворуч)/ФК Динамо

Динамо ще набере форму у нинішньому сезоні, проте у Лізі Європи надалі команду чекатимуть дуже сильні суперники.

Про це ефірі телеканалу Футбол заявив захисник грецього АЕКа Дмитро Чигринський, коментуючи результат у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо у Києві (0:0).

"Я думаю, ми добре контролювали гру, можливо, крім кількох епізодів. Ми зробили те, що від нас залежить, але, мабуть футбольний бог був не на нашому боці. Але ми залишаємо турнір з високо піднятою головою, не програвши в ньому жодного матчу. Я хочу побажати Динамо успіхів в турнірі. Упевнений, вони ще будуть набирати форму. Але, хочу попередити: АЕК, звичайно, дуже грізний суперник, але далі будуть опоненти набагато сильніше", - цитує українського захисника dynamo.kiev.ua.

"Важко сказати, чого нам забракло. Можливо везіння - не пощастило у Києві, не пощастило в Афінах. До погоди ми адаптувалися. Можливо, реалізації. Звичайно, якби ми забили першими, то гра б йшла за рахунком. А так, ми повинні були відкриватися, залишати вільні зони", - вважає Чигринський.

Нагадаємо, кияни вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи завдяки нічийному результату 1:1 в Афінах 15 лютого.


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