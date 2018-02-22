Тренер АЕКа: І в Афінах, і у Києві ми були сильніші за Динамо
|Маноло Хіменес/ФК АЕК
Футболісти АЕКа виглядали краще за суперників у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.
Таку заяву на післяматчевій прес-конференції у Києві 22 лютого зробив тренер грецького клубу Маноло Хіменес.
"Я вітаю Динамо. Але справді, не завжди той, хто більше працює, проходить далі. Як в Києві, так і в Афінах, АЕК був сильнішим і демонстрував кращу гру. Але коли Динамо скористалося своєю можливістю в Греції, а ми не скористалися своїми в Києві, я сказав, що пишаюся гравцями. Потрібно вже думати про наступну гру в чемпіонаті", - заявив Хіменес.
"Не найкращий сценарій грати в таких погодних умовах. Сніг, холодно. Але це ніяк не виправдовує результат", - цитує іспанського спеціаліста прес-служба Динамо.
Після виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи керманич Динамо Олександр Хацкевич пояснив, що найголовніше у грі з АЕКом був результат.
Також після зустрічі у Києві пораду динамівцям дав гравець АЕКа Дмитро Чигринський.
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій