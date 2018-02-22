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22.02.2018  23:45

Тренер АЕКа: І в Афінах, і у Києві ми були сильніші за Динамо

 Маноло Хіменес/ФК АЕК

Футболісти АЕКа виглядали краще за суперників у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо

Таку заяву на післяматчевій прес-конференції у Києві 22 лютого зробив тренер грецького клубу Маноло Хіменес.

"Я вітаю Динамо. Але справді, не завжди той, хто більше працює, проходить далі. Як в Києві, так і в Афінах, АЕК був сильнішим і демонстрував кращу гру. Але коли Динамо скористалося своєю можливістю в Греції, а ми не скористалися своїми в Києві, я сказав, що пишаюся гравцями. Потрібно вже думати про наступну гру в чемпіонаті", - заявив Хіменес. 

"Не найкращий сценарій грати в таких погодних умовах. Сніг, холодно. Але це ніяк не виправдовує результат", - цитує іспанського спеціаліста прес-служба Динамо. 

Після виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи керманич Динамо Олександр Хацкевич пояснив, що найголовніше у грі з АЕКом був результат.

Також після зустрічі у Києві пораду динамівцям дав гравець АЕКа Дмитро Чигринський.


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