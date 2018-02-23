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23.02.2018  14:17

Динамо зіграє проти Лаціо в 1/8 фіналу Ліги Європи. Інші пари


23-го лютого у Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Представник України у цій стадії київське Динамо зіграє проти італійського Лаціо. Перший матч відбудеться у Римі 8 березня, тоді як матч-відповідь 15-го числа у Києві. 

Чемпіон провів онлайн-трансляцію важливої події у штаб-квартирі УЄФА. 

Отже, друзі, ми маємо наступні пари в 1/8 фіналу - другому раунді плей-офф Ліги Європи-2017/18:

Лаціо - Динамо, Лейпциг - Зеніт, Атлетико - Локомотив, ЦСКА - Ліон, Марсель - Атлетик, Спортинг - Плзень, Боруссія Д - Ред Булл Зальцбург, Мілан - Арсенал.

Перші матчі будуть зіграні 8-го березня, матчі-відповіді - 15-го березня.

 

Боруссія Д - Ред Булл Зальцбург, Мілан - Арсенал. 

Марсель зіграє із Атлетиком, а Спортинг із Вікторією Плзень.  

І нарешті третій російський клуб в 1/8 фіналу ЦСКА побореться за вихід у чвертьфінал із французьким Ліоном. 

Ще один представник Росії Локомотив зустрінеться із Атлетико.

Маємо ще одну пару - Лейпциг - Зеніт. 

Кияни зустрінуться із Лаціо. Перший матч відбудеться 8 березня у Римі. Другий - за тиждень у Києві. 

І одразу визначається суперник для Динамо.

Нагадаємо, що жереб буде повністю "сліпим". Тобто на цій стадії ми можемо побачити протистояння команд із однієї країни.

Допомагати проводити жеребкування офіційним особам УЄФА буде Ерік Абідаль. 

Відбулося представлення команд. 

Церемонія розпочалася. Як завжди, вболівальників чекає вступна частина та безпосередньо визначення пар суперників 1/8 фіналу. 

Україна на цій стадії буде представлена одним клубом - Динамо.

Під час жеребкування команди не будуть розподілятися на сіяних і несіяних, кожен може зустрітися з кожним. Виняток становлять лише російські клуби (ЦСКА, Зеніт, Локомотив), позаяк УЄФА розводить українські та російські колективи на всіх етапах єврокубків.

Потенційні суперники киян: Мілан (Італія), Арсенал (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Атлетик, Атлетико (обидва - Іспанія), Марсель (Франція), Лаціо (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Ред Булл (Австрія), Вікторія (Чехія), Спортинг (Португалія), Ліон (Франція).

Команди, які дістануть з кошика першими в кожній парі, проведуть перший матч на своєму полі.

Як відомо, Динамо в 1/16 фіналу пройшло грецький АЕК. 


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