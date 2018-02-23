У Німеччині затримали фаната з Росії, за побиття англійця на Євро-2016 йому світить 15 років
|Росіяни зчинили напад на англійців у Марселі 16 червня/скріншот
У Німеччині заарештували російського фаната, який жорстко побив англійця у Марселі під час Євро-2016.
Операція щодо затримання 31-річного росіянина, який виявився фанатом московського Спартака, відбулася у Мюнхені. Згідно із запитом французької сторони, його було знято з рейсу до Більбао, куди прямувала група ультрас на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Атлетика.
Зараз вирішується питання про передачу росіянина Франції, де відбувається слідство. Москвича підозрюють у замаху на вбивство та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Тож йому світить до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, під час Євро-2016 велика група російських ультрас здійснила декілька атак на англійців в районі морського порту Марселя. Найбільше постраждав 51-річний Ендрю Баше з Портмута. У результаті нападу він отримав велику кількість переломів та травму мозку. Через це лікарі ввели його у стан штучної коми, проте згодом англієць успішно вийшов з неї.
Раніше повідомлялося, що у день гри Атлетик - Спартак під час безладів у центрі Більбао від серцевого нападу помер іспанський поліцейський. Причиною інфаркту став файєр, який жбурнули у бік поліції росіяни.
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