У Німеччині затримали фаната з Росії, за побиття англійця на Євро-2016 йому світить 15 років

Росіяни зчинили напад на англійців у Марселі 16 червня/скріншот

У Німеччині заарештували російського фаната, який жорстко побив англійця у Марселі під час Євро-2016.

Операція щодо затримання 31-річного росіянина, який виявився фанатом московського Спартака, відбулася у Мюнхені. Згідно із запитом французької сторони, його було знято з рейсу до Більбао, куди прямувала група ультрас на поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Атлетика.

Зараз вирішується питання про передачу росіянина Франції, де відбувається слідство. Москвича підозрюють у замаху на вбивство та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Тож йому світить до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, під час Євро-2016 велика група російських ультрас здійснила декілька атак на англійців в районі морського порту Марселя. Найбільше постраждав 51-річний Ендрю Баше з Портмута. У результаті нападу він отримав велику кількість переломів та травму мозку. Через це лікарі ввели його у стан штучної коми, проте згодом англієць успішно вийшов з неї.

Раніше повідомлялося, що у день гри Атлетик - Спартак під час безладів у центрі Більбао від серцевого нападу помер іспанський поліцейський. Причиною інфаркту став файєр, який жбурнули у бік поліції росіяни.