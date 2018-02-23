Викинути з літака на висоті: екс-гравець Атлетика емоційно висловився про російських фанатів
|Безлади у Більбао/Marca
Колишній футболіст Атлетика та Райо Валекано Хон Перес Боло різко відреагував на смерть поліцейського через російських фанатів 22 лютого.
На своїй сторінці у Twitter він запропонував викинути із літака когось із фанатів Спартака, які напередодні влаштували бійку із місцевими вболівальниками у Більбао.
"Російських уболівальників потрібно випустити зі стадіону о 3 годині ночі, коли ми вже будемо спати. Потім посадити їх в літак і, набравши висоту, викинути одного з них за двері", - написав Боло.
Згодом він видалив твіт і приніс вибачення:" Хочу внести ясність - я проти будь-яких актів насильства", - написав він.
Нагадаємо, у сутичці фанатів біля стадіону Сан-Мамес перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи між Атлетиком і Спартаком (росіяни перемогли 2:1, проте далі пішов Атлетик - ред.) загинув 51-річний поліцейський. Згідно із іспанськими ЗМІ, чоловік впав на землю після того, як поруч з ним приземлився файєр російських фанатів. Поліцейський помер від інфаркту в лікарні.
Нагадаємо, напередодні у Мюнхені було затримано фаната Спартака, якого підозрюють у жорстокому побитті англійця у Марселі під час Євро-2016.
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