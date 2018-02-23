450 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 21:28
Хавбек Шахтаря зібрався до Англії?
|Бернард
Хавбек Шахтаря Бернард може переїхати в Англію.
Про це повідомляє UOL.
Відзначається, що агент гравця зараз знаходиться в Лондоні, де впритул займається трансфером гравця, пише ua-football.
Раніше була інформація, що Бернардом цікавиться італійський Наполі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій