Хавбек Шахтаря зібрався до Англії?

Бернард

Хавбек Шахтаря Бернард може переїхати в Англію.

Про це повідомляє UOL.

Відзначається, що агент гравця зараз знаходиться в Лондоні, де впритул займається трансфером гравця, пише ua-football.

Раніше була інформація, що Бернардом цікавиться італійський Наполі.