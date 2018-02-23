Дубль Селезньова приносить перемогу своєму клубу в чемпіонаті Туреччини

ФК Акхісар

В 23-му турі чемпіонату Туреччини Акхісар українця Євгена Селезньова вдома переміг Коньяспор з рахунком 3:0.

Нападник збірної України провів на полі всі 90 хвилин і відзначився дублем.

В пасиві Селезньова жовта картка.

Наразі, Акхісар Беледієспор йде на 9-му місці в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.

Чемпіонат Туреччини

23-й тур

23 лютого

Акхісар Беледієспор - Коньяспор 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Селезньов, 2:0 - 68 Селезньов, 3:0 - 88 Сержинью

Maç sonucu



Teleset Mobilya Akhisarspor'umuz 3-0 Atiker Konyaspor pic.twitter.com/ubP2NQwLlw — Akhisarspor (@Akhisarspor) 23 лютого 2018 р.

Нагадаємо, що нещодавно інший український нападник Артем Кравець забів дебютний гол за Кайсеріспор.