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23.02.2018  21:49

Дубль Селезньова приносить перемогу своєму клубу в чемпіонаті Туреччини

ФК Акхісар

В 23-му турі чемпіонату Туреччини Акхісар українця Євгена Селезньова вдома переміг Коньяспор з рахунком 3:0.

Нападник збірної України провів на полі всі 90 хвилин і відзначився дублем.

В пасиві Селезньова жовта картка.

Наразі, Акхісар Беледієспор йде на 9-му місці в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.

Чемпіонат Туреччини

23-й тур

23 лютого

Акхісар Беледієспор - Коньяспор 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Селезньов, 2:0 - 68 Селезньов, 3:0 - 88 Сержинью

Нагадаємо, що нещодавно інший український нападник Артем Кравець забів дебютний гол за Кайсеріспор.


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