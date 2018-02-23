369 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 21:49
Дубль Селезньова приносить перемогу своєму клубу в чемпіонаті Туреччини
|ФК Акхісар
В 23-му турі чемпіонату Туреччини Акхісар українця Євгена Селезньова вдома переміг Коньяспор з рахунком 3:0.
Нападник збірної України провів на полі всі 90 хвилин і відзначився дублем.
В пасиві Селезньова жовта картка.
Наразі, Акхісар Беледієспор йде на 9-му місці в турнірній таблиці вищого дивізіону країни.
Чемпіонат Туреччини
23-й тур
23 лютого
Акхісар Беледієспор - Коньяспор 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Селезньов, 2:0 - 68 Селезньов, 3:0 - 88 Сержинью
Maç sonucu— Akhisarspor (@Akhisarspor) 23 лютого 2018 р.
Teleset Mobilya Akhisarspor'umuz 3-0 Atiker Konyaspor pic.twitter.com/ubP2NQwLlw
Нагадаємо, що нещодавно інший український нападник Артем Кравець забів дебютний гол за Кайсеріспор.
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