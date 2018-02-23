Чотири вболівальники Спартака постануть перед судом Іспанії

Поліція Іспанії

Іспанська поліція заарештувала фанатів, які брали участь у заворушеннях в день матчу-відповіді Ліги Європи з Атлетиком.

Про це повідомляє ТАРС.

За інформацією джерела четверо уболівальників Спартака постануть перед іспанським судом.

В ході заворушень перед грою було затримано дев'ять осіб, четверо з яких іноземці, зокрема троє росіян і поляк.

"Їм належить постати перед судом за бійку з поліцією", - розповіли в прес-службі поліції.

Нагадаємо, після сутички фанатів Спартака і Атлетика помер іспанський поліцейський.