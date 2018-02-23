129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 22:08
Чотири вболівальники Спартака постануть перед судом Іспанії
|Поліція Іспанії
Іспанська поліція заарештувала фанатів, які брали участь у заворушеннях в день матчу-відповіді Ліги Європи з Атлетиком.
Про це повідомляє ТАРС.
За інформацією джерела четверо уболівальників Спартака постануть перед іспанським судом.
В ході заворушень перед грою було затримано дев'ять осіб, четверо з яких іноземці, зокрема троє росіян і поляк.
"Їм належить постати перед судом за бійку з поліцією", - розповіли в прес-службі поліції.
Нагадаємо, після сутички фанатів Спартака і Атлетика помер іспанський поліцейський.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій