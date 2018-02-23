402 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 22:38
Малиновський забив фантастичний гол зі штрафного в чемпіонаті Бельгії
|Руслан Малиновський
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився черговим красивим голом у чемпіонаті Бельгії.
Малиновський розписався у воротах Антверпена вже на 5-й хвилині матчу.
Наразі в матчі Генк - Антверпен триває перерва.
Слід зазначити, що гості грають в меншості.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій