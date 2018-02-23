Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
402 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.02.2018  22:38

Малиновський забив фантастичний гол зі штрафного в чемпіонаті Бельгії

Руслан Малиновський

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився черговим красивим голом у чемпіонаті Бельгії.

Малиновський розписався у воротах Антверпена вже на 5-й хвилині матчу.

Наразі в матчі Генк - Антверпен триває перерва.

Слід зазначити, що гості грають в меншості.


Читай також
Малиновський забив черговий гол у Бельгії. ВІДЕО
Малиновський зробив асист в матчі чемпіонату Бельгії
Малиновський отримав нового тренер в Бельгії
Беринчик та Малиновський нокаутували своїх суперників. ВІДЕО




Останні публікації
23.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:50
Футбол. Депортиво без Коваля не зміг перемогти Еспаньол в 25-му турі чемпіонату Іспанії
23:36
Футбол. Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию у грі 27-го туру чемпіонату Франції
23:25
Футбол. Майнц і Вольфсбург розійшлися миром в 24-му турі чемпіонату Німеччини
23:16
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 24-е лютого
23:08
Футбол. Кандидат до збірної України підписав контракт з польським клубом
22:38
Футбол. Малиновський забив фантастичний гол зі штрафного в чемпіонаті Бельгії
22:27
Баскетбол. Збірна України впевнено розпочала відбір до чемпіонату світу, перемігши Латвію
22:08
Футбол. Чотири вболівальники Спартака постануть перед судом Іспанії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!