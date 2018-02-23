Малиновський забив фантастичний гол зі штрафного в чемпіонаті Бельгії

Руслан Малиновський

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився черговим красивим голом у чемпіонаті Бельгії.

Малиновський розписався у воротах Антверпена вже на 5-й хвилині матчу.

Наразі в матчі Генк - Антверпен триває перерва.

Слід зазначити, що гості грають в меншості.