Кандидат до збірної України підписав контракт з польським клубом

Павло Ксьонз - гравець Санденції

Півзахисник Павло Ксьонз підписав контракт з польською Санденцією.

Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Трудова угода розрахована на півроку з можливістю продовження ще на рік.

Раніше повідомлялося, що Ксьонз успішно пройшов медогляд в польському клубі.