252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 23:08
Кандидат до збірної України підписав контракт з польським клубом
|Павло Ксьонз - гравець Санденції
Півзахисник Павло Ксьонз підписав контракт з польською Санденцією.
Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.
Трудова угода розрахована на півроку з можливістю продовження ще на рік.
Pawło #Ksionz został zawodnikiem naszego Klubu ➡️ https://t.co/nW6z3Ae49z 💪#sandecja #nowysącz #sandecjanowysącz #kibicujesandecji pic.twitter.com/nz6kBwK5G0— Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) 23 лютого 2018 р.
Раніше повідомлялося, що Ксьонз успішно пройшов медогляд в польському клубі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій