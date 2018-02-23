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23.02.2018  23:25

Майнц і Вольфсбург розійшлися миром в 24-му турі чемпіонату Німеччини

Майнц - Вольфсбург

24-й тур німецької Бундесліги відкривали Майнц з Вольфсбургом.

Гра закінчилася з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 6-й хвилині зусиллями Брекало.

На 44-й хвилині гравець Майнца Муто відновив рівновагу.

Чемпіонат Німеччини

24-й тур

23 лютого

Майнц - Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Брекало, 1:1 - 44 Муто

Нагадаємо, що в 23-му турі Вольфсбург не зміг втримати переможний рахунок у грі з Баварією.

    І В Н П М О
  1 Баварія 23 19 2 2 55-18 59
  2 Боруссія Д 23 11 7 5 48-29 40
  3 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 32-26 39
  4 Байєр 23 10 8 5 43-30 38
  5 РБ Лейпциг 23 11 5 7 36-31 38
  6 Шальке 23 10 7 6 36-30 37
  7 Ганновер 23 8 8 7 32-33 32
  8 Аугсбург 23 8 7 8 32-29 31
  9 Гоффенгайм 23 8 7 8 37-37 31
  10 Боруссія М 23 9 4 10 30-35 31
  11 Герта 23 7 9 7 30-30 30
  12 Фрайбург 23 6 10 7 24-37 28
  13 Штутгарт 23 8 3 12 19-27 27
  14 Вольфсбург 24 4 13 7 27-31 25
+1 15 Майнц 24 6 6 12 29-42 24
-1 16 Вердер 23 5 8 10 21-28 23
  17 Гамбург 23 4 5 14 18-34 17
  18 Кельн 23 3 5 15 20-42 14



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