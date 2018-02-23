27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 23:25
Майнц і Вольфсбург розійшлися миром в 24-му турі чемпіонату Німеччини
|Майнц - Вольфсбург
24-й тур німецької Бундесліги відкривали Майнц з Вольфсбургом.
Гра закінчилася з рахунком 1:1.
Гості відкрили рахунок на 6-й хвилині зусиллями Брекало.
На 44-й хвилині гравець Майнца Муто відновив рівновагу.
Чемпіонат Німеччини
24-й тур
23 лютого
Майнц - Вольфсбург 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Брекало, 1:1 - 44 Муто
SCHLUSSPFIFF! Der @1FSVMainz05 und der @VfL_Wolfsburg trennen sich mit einem 1:1-Remis!— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 23 лютого 2018 р.
Highlights im #Liveticker nachlesen ▶️ https://t.co/whulE2stkY pic.twitter.com/414X1wkyY6
Нагадаємо, що в 23-му турі Вольфсбург не зміг втримати переможний рахунок у грі з Баварією.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|23
|19
|2
|2
|55-18
|59
|2
|Боруссія Д
|23
|11
|7
|5
|48-29
|40
|3
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|32-26
|39
|4
|Байєр
|23
|10
|8
|5
|43-30
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|11
|5
|7
|36-31
|38
|6
|Шальке
|23
|10
|7
|6
|36-30
|37
|7
|Ганновер
|23
|8
|8
|7
|32-33
|32
|8
|Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|32-29
|31
|9
|Гоффенгайм
|23
|8
|7
|8
|37-37
|31
|10
|Боруссія М
|23
|9
|4
|10
|30-35
|31
|11
|Герта
|23
|7
|9
|7
|30-30
|30
|12
|Фрайбург
|23
|6
|10
|7
|24-37
|28
|13
|Штутгарт
|23
|8
|3
|12
|19-27
|27
|14
|Вольфсбург
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|+1
|15
|Майнц
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|-1
|16
|Вердер
|23
|5
|8
|10
|21-28
|23
|17
|Гамбург
|23
|4
|5
|14
|18-34
|17
|18
|Кельн
|23
|3
|5
|15
|20-42
|14
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