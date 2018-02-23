Майнц і Вольфсбург розійшлися миром в 24-му турі чемпіонату Німеччини

Майнц - Вольфсбург

24-й тур німецької Бундесліги відкривали Майнц з Вольфсбургом.

Гра закінчилася з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 6-й хвилині зусиллями Брекало.

На 44-й хвилині гравець Майнца Муто відновив рівновагу.

Чемпіонат Німеччини

24-й тур

23 лютого

Майнц - Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Брекало, 1:1 - 44 Муто

Нагадаємо, що в 23-му турі Вольфсбург не зміг втримати переможний рахунок у грі з Баварією.