Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию у грі 27-го туру чемпіонату Франції

Страсбур - Монпельє

В 27-му турі чемпіонату Франції Страсбур і Монпельє зіграли в нічию (0:0).

Чемпіонат Франції

27-й тур

23 лютого

Страсбур - Монпельє 0:0 (0:0)

⏱ C’est terminé entre le @RCSA et le @MontpellierHSC ! Pas de vainqueur ce soir dans ce match en ouverture de la J27 de @ligue1Conforama ! #RCSAMHSC pic.twitter.com/N4goXNxC7Q — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 23 лютого 2018 р.

Нагадаємо, що в минулому турі Страсбур розгромно поступився лідеру ПСЖ.