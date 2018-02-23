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23.02.2018  23:36

Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию у грі 27-го туру чемпіонату Франції

Страсбур - Монпельє

В 27-му турі чемпіонату Франції Страсбур і Монпельє зіграли в нічию (0:0).

Чемпіонат Франції

27-й тур

23 лютого

Страсбур - Монпельє 0:0 (0:0)

Нагадаємо, що в минулому турі Страсбур розгромно поступився лідеру ПСЖ.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 26 22 2 2 81-19 68
  2 Монако 26 17 5 4 64-26 56
  3 Марсель 26 16 7 3 56-29 55
  4 Ліон 26 14 7 5 56-32 49
+1 5 Монпельє 27 9 12 6 24-21 39
-1 6 Нант 26 11 6 9 27-27 39
  7 Ренн 26 10 5 11 32-35 35
  8 Бордо 26 10 5 11 32-35 35
  9 Ніцца 26 10 5 11 32-38 35
  10 Генгам 26 9 7 10 26-33 34
  11 Сент-Етьєн 26 9 6 11 27-40 33
  12 Кан 26 9 5 12 20-30 32
  13 Діжон 26 9 5 12 36-52 32
  14 Страсбур 27 8 7 12 32-47 31
  15 Труа 26 8 4 14 24-34 28
  16 Тулуза 26 7 6 13 22-33 27
  17 Лілль 26 7 6 13 25-41 27
  18 Ам'єн 26 7 5 14 22-30 26
  19 Анже 26 5 10 11 27-39 25
  20 Метц 26 5 3 18 23-47 18



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