14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 23:36
Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию у грі 27-го туру чемпіонату Франції
|Страсбур - Монпельє
В 27-му турі чемпіонату Франції Страсбур і Монпельє зіграли в нічию (0:0).
Чемпіонат Франції
27-й тур
23 лютого
Страсбур - Монпельє 0:0 (0:0)
⏱ C’est terminé entre le @RCSA et le @MontpellierHSC ! Pas de vainqueur ce soir dans ce match en ouverture de la J27 de @ligue1Conforama ! #RCSAMHSC pic.twitter.com/N4goXNxC7Q— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 23 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що в минулому турі Страсбур розгромно поступився лідеру ПСЖ.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|22
|2
|2
|81-19
|68
|2
|Монако
|26
|17
|5
|4
|64-26
|56
|3
|Марсель
|26
|16
|7
|3
|56-29
|55
|4
|Ліон
|26
|14
|7
|5
|56-32
|49
|+1
|5
|Монпельє
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|-1
|6
|Нант
|26
|11
|6
|9
|27-27
|39
|7
|Ренн
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|8
|Бордо
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|9
|Ніцца
|26
|10
|5
|11
|32-38
|35
|10
|Генгам
|26
|9
|7
|10
|26-33
|34
|11
|Сент-Етьєн
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|12
|Кан
|26
|9
|5
|12
|20-30
|32
|13
|Діжон
|26
|9
|5
|12
|36-52
|32
|14
|Страсбур
|27
|8
|7
|12
|32-47
|31
|15
|Труа
|26
|8
|4
|14
|24-34
|28
|16
|Тулуза
|26
|7
|6
|13
|22-33
|27
|17
|Лілль
|26
|7
|6
|13
|25-41
|27
|18
|Ам'єн
|26
|7
|5
|14
|22-30
|26
|19
|Анже
|26
|5
|10
|11
|27-39
|25
|20
|Метц
|26
|5
|3
|18
|23-47
|18
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