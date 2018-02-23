Депортиво без Коваля не зміг перемогти Еспаньол в 25-му турі чемпіонату Іспанії

Депортиво - Еспаньол

В 25-му турі чемпіонату Іспанії Депортиво українця Максима Коваля зіграв уничию з Еспаньолом (0:0).

Сам український голкіпер участі у грі не приймав через травму.

Відзначимо, що екс-динамівець, а нині футболіст Депортиво Лукас Перес на 65-й хвилині не реалізував пенальті.

Слід додати, що футболісти з Ла Коруньї не можуть здобути перемогу вже в 10-й грі поспіль.

Чемпіонат Іспанії

25-й тур

23 лютого

Депортиво - Еспаньол 0:0 (0:0)

На 65-й хвилині Перес (Депортиво) - не реалізував пенальті.