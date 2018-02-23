61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 23:50
Депортиво без Коваля не зміг перемогти Еспаньол в 25-му турі чемпіонату Іспанії
|Депортиво - Еспаньол
В 25-му турі чемпіонату Іспанії Депортиво українця Максима Коваля зіграв уничию з Еспаньолом (0:0).
Сам український голкіпер участі у грі не приймав через травму.
Відзначимо, що екс-динамівець, а нині футболіст Депортиво Лукас Перес на 65-й хвилині не реалізував пенальті.
Слід додати, що футболісти з Ла Коруньї не можуть здобути перемогу вже в 10-й грі поспіль.
Чемпіонат Іспанії
25-й тур
23 лютого
Депортиво - Еспаньол 0:0 (0:0)
Final do #DéporEspanyol! #DaleDÉ pic.twitter.com/9A3Ta6SE65— RC Deportivo (@RCDeportivo) 23 лютого 2018 р.
На 65-й хвилині Перес (Депортиво) - не реалізував пенальті.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|19
|5
|0
|61-11
|62
|2
|Атлетико
|24
|16
|7
|1
|36-9
|55
|3
|Реал
|24
|14
|6
|4
|58-27
|48
|4
|Валенсія
|24
|14
|4
|6
|47-28
|46
|5
|Севілья
|24
|12
|3
|9
|31-35
|39
|6
|Вільяреал
|24
|11
|5
|8
|35-29
|38
|7
|Ейбар
|24
|10
|5
|9
|32-35
|35
|8
|Жирона
|24
|9
|7
|8
|34-30
|34
|9
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|29-21
|33
|10
|Бетіс
|24
|10
|3
|11
|41-50
|33
|11
|Сельта
|24
|9
|5
|10
|41-37
|32
|12
|Реал Сосьєдад
|24
|8
|5
|11
|46-45
|29
|13
|Леганес
|24
|8
|5
|11
|21-28
|29
|14
|Атлетик
|24
|6
|10
|8
|24-27
|28
|+1
|15
|Еспаньол
|25
|6
|10
|9
|22-32
|28
|-1
|16
|Алавес
|24
|9
|1
|14
|22-33
|28
|17
|Леванте
|24
|3
|11
|10
|21-38
|20
|+1
|18
|Депортиво
|25
|4
|6
|15
|24-53
|18
|-1
|19
|Лас-Пальмас
|24
|5
|3
|16
|18-52
|18
|20
|Малага
|24
|3
|4
|17
|15-38
|13
Читай також
Останні публікації
23.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій