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23.02.2018  23:50

Депортиво без Коваля не зміг перемогти Еспаньол в 25-му турі чемпіонату Іспанії

Депортиво - Еспаньол

В 25-му турі чемпіонату Іспанії Депортиво українця Максима Коваля зіграв уничию з Еспаньолом (0:0).

Сам український голкіпер участі у грі не приймав через травму.

Відзначимо, що екс-динамівець, а нині футболіст Депортиво Лукас Перес на 65-й хвилині не реалізував пенальті.

Слід додати, що футболісти з Ла Коруньї не можуть здобути перемогу вже в 10-й грі поспіль.

Чемпіонат Іспанії

25-й тур

23 лютого

Депортиво - Еспаньол 0:0 (0:0)

На 65-й хвилині Перес (Депортиво) - не реалізував пенальті.

    І В Н П М О
  1 Барселона 24 19 5 0 61-11 62
  2 Атлетико 24 16 7 1 36-9 55
  3 Реал 24 14 6 4 58-27 48
  4 Валенсія 24 14 4 6 47-28 46
  5 Севілья 24 12 3 9 31-35 39
  6 Вільяреал 24 11 5 8 35-29 38
  7 Ейбар 24 10 5 9 32-35 35
  8 Жирона 24 9 7 8 34-30 34
  9 Хетафе 24 8 9 7 29-21 33
  10 Бетіс 24 10 3 11 41-50 33
  11 Сельта 24 9 5 10 41-37 32
  12 Реал Сосьєдад 24 8 5 11 46-45 29
  13 Леганес 24 8 5 11 21-28 29
  14 Атлетик 24 6 10 8 24-27 28
+1 15 Еспаньол 25 6 10 9 22-32 28
-1 16 Алавес 24 9 1 14 22-33 28
  17 Леванте 24 3 11 10 21-38 20
+1 18 Депортиво 25 4 6 15 24-53 18
-1 19 Лас-Пальмас 24 5 3 16 18-52 18
  20 Малага 24 3 4 17 15-38 13


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