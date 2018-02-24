Карпати та Чорноморець борються за виживання, Олександрія проти Маріуполя. Матчі 21-го туру Прем'єр-ліги

24 лютого розпочнеться 21-й тур чемпіонату Прем'єр-ліги.

О 14-00 відбудеться два матчі - Чорноморець прийматиме Карпати, а Олександрія - Маріуполь.

Маріуполь завдяки рішенню ФФУ про зарахування поразки Динамо в очній зустрічі 27 серпня майже забезпечив собі фініш у топ-6 Прем'єр-ліги. Тоді як олександрійці майже втратили шанси.

Що стосується гри в Одесі, то два клуби ведуть боротьбу за виживання: Карпати 21 лютого спромоглися здобути важливу перемогу у дограванні зустрічі із Олімпіком (2:1), тож вони залишили останню сходинку. випередивши Чорноморець на один заліковий бал.

Чемпіонат України-2017/18

Прем'єр-ліга

21-й тур

24 лютого

Чорноморець - Карпати - 0:0.

Олександрія - Маріуполь - 0:0

Нагадаємо, після матчу 20-го туру керманич Олександрії жорстко висловився про поразку від Сталі.