Карпати та Чорноморець борються за виживання, Олександрія проти Маріуполя. Матчі 21-го туру Прем'єр-ліги
24 лютого розпочнеться 21-й тур чемпіонату Прем'єр-ліги.
О 14-00 відбудеться два матчі - Чорноморець прийматиме Карпати, а Олександрія - Маріуполь.
Маріуполь завдяки рішенню ФФУ про зарахування поразки Динамо в очній зустрічі 27 серпня майже забезпечив собі фініш у топ-6 Прем'єр-ліги. Тоді як олександрійці майже втратили шанси.
Що стосується гри в Одесі, то два клуби ведуть боротьбу за виживання: Карпати 21 лютого спромоглися здобути важливу перемогу у дограванні зустрічі із Олімпіком (2:1), тож вони залишили останню сходинку. випередивши Чорноморець на один заліковий бал.
Чемпіонат України-2017/18
Прем'єр-ліга
21-й тур
24 лютого
Чорноморець - Карпати - 0:0.
Олександрія - Маріуполь - 0:0
Нагадаємо, після матчу 20-го туру керманич Олександрії жорстко висловився про поразку від Сталі.
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