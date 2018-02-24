У ФФУ натякнули, де є прояви футбольного сепаратизму в Україні
Під час розгляду резонансної маріупольської справи Динамо проти ФФУ у Лозанні було важливо не допустити прояви футбольного сепаратизму в Україні.
Таку заяву зробив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, коментуючи рішення CAS щодо матчу 7-го туру першості УПЛ Маріуполь - Динамо.
"Для мене було важливо не допустити футбольного сепаратизму в нашій державі", - заявив Павелко.
"Адже сьогодні хтось вирішив (очевидно, що мова йде про президента Динамо Ігоря Суркіса - ред.), що умовний кордон футбольної України проліг у Маріуполі, а завтра це може бути Краматорськ, Запоріжжя, Харків, Дніпро та інші міста. І це після того, як федерація доклала чимало зусиль, щоб повернути великий футбол, зокрема й офіційні міжнародні матчі, до Одеси, Харкова та Дніпра. Я не міг допустити, щоб хтось штучно вирізав із футбольної карти країни цілі міста й уболівальників, які там проживають", - цитує цитує свого очільника прес-служба Федерації.
Нагадаємо, CAS залишив у силі рішення ФФУ шодо зарахування Динамо поразки 3:0 за неявку на гру проти Маріуполя.
Раніше рішення Міжнародного арбітражу прокоментував генсек ФФУ Запісоцький.
Також повідомлялося, що президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на звинувачення у сепаратизмі.
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