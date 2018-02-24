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24.02.2018  14:54

Зінченко: Українцю пробитися у склад Шахтаря дуже важко

 

Коли за команди грають такі зірки як Фернандінью, Дуглас Коста, Генріх Мхітарян, пробитися у її склад дуже важко.

Про це заявив колишній гравець Шахтаря Олександр Зінченко, який нині виступає за Манчестер Сіті.

"Ситуація в Шахтарі була заскладною. Там хотіли, щоб я залишався, поки діє контракт. Але я мріяв грати в основі, а в Шахтарі це було проблематично. Тоді за клуб виступали Фернандінью, Мхітарян, Дуглас Коста. Українцю туди було не пробитися", - згадує Зінченко.

Нагадаємо, що до переходу у Ман Сіті Зінченко виступав за російську Уфу. Після підписання контракту із англійцями, він відправився в оренду у ПСВ, проте там майже не грав.

Реальна ігрова практика в Англії, а згодом і дебют в АПЛ стали можливими у сезоні-2017/18. Зараз на рахунку українця - 9 матчів у трьох турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті покращить умови у контракті Зінченка.






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