Барселона знищила Жирону, Реал розгромив Алавес. Матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
У 25-му турі іспанської Ла Ліги Барселона розтрощила Жирону (6:1)
Хет-триком відзначився форвард господарів Луїс Суарес, дубль на рахунку Ліонеля Мессі.
Ще один гол на рахунку дебютанта синьо-гранатових Коутінью.
В Мадриді вершкові розгромили Алавес (4:0)
Дубль на рахунку Кріштіану Роналду.
Також у складі мадридців відзначилися Гарет Бейл та Карім Бензема з пенальті.
- Aspas: ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽— LaLiga (@LaLiga) 24 лютого 2018 р.
- Máxi Gómez: ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
- TOTAL: ¡¡29!!
🔥 ¡Una pareja de DELANTERAZOS! 🔥#CeltaEibar pic.twitter.com/EoeHvDkwRs
Чемпіонат Іспанії-2017/18
25-й тур
24 лютого
Сельта - Ейбар - 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Яго Аспас, 2:0 - 79 М. Гомес.
Реал - Алавес 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Роналду, 2:0 - 46 Бейл, 3:0 - 61 Роналду, 4:0 - 89, пенальті Бензема
Леганес - Лас-Пальмас 0:0 (0:0)
Барселона - Жирона 6:1 (4:1)
Голи: 0:1 - 3 Порту, 1:1 - 5 Суарес, 2:1 - 30 Мессі, 3:1 - 36 Мессі, 4:1 - 44 Суарес, 5:1 - 66 Коутинью, 6:1 - 76 Суарес
📍 Final whistle Camp Nou!!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 лютого 2018 р.
⚽ #BarçaGirona
👟 @LuisSuarez9 (x3)
👟 #Messi (x2)
👟 #Coutinho
🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/mvvmlD0PHI
Раніше повідомлялося, що Реал переграв Леганес у матчі 16-го туру, який було перенесено через участь Королівського клубу у Клубному ЧС-2017.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|20
|5
|0
|67-12
|65
|2
|Атлетико
|24
|16
|7
|1
|36-9
|55
|3
|Реал
|25
|15
|6
|4
|62-27
|51
|4
|Валенсія
|24
|14
|4
|6
|47-28
|46
|5
|Севілья
|24
|12
|3
|9
|31-35
|39
|6
|Вільяреал
|24
|11
|5
|8
|35-29
|38
|+4
|7
|Сельта
|25
|10
|5
|10
|43-37
|35
|-1
|8
|Ейбар
|25
|10
|5
|10
|32-37
|35
|-1
|9
|Жирона
|25
|9
|7
|9
|35-36
|34
|-1
|10
|Хетафе
|24
|8
|9
|7
|29-21
|33
|-1
|11
|Бетіс
|24
|10
|3
|11
|41-50
|33
|+1
|12
|Леганес
|25
|8
|6
|11
|21-28
|30
|-1
|13
|Реал Сосьєдад
|24
|8
|5
|11
|46-45
|29
|14
|Атлетик
|24
|6
|10
|8
|24-27
|28
|+1
|15
|Еспаньол
|25
|6
|10
|9
|22-32
|28
|-1
|16
|Алавес
|25
|9
|1
|15
|22-37
|28
|17
|Леванте
|24
|3
|11
|10
|21-38
|20
|18
|Лас-Пальмас
|25
|5
|4
|16
|18-52
|19
|19
|Депортиво
|25
|4
|6
|15
|24-53
|18
|20
|Малага
|24
|3
|4
|17
|15-38
|13
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій