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24.02.2018  23:40

Барселона знищила Жирону, Реал розгромив Алавес. Матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії

 

У 25-му турі іспанської Ла Ліги Барселона розтрощила Жирону (6:1)

Хет-триком відзначився форвард господарів Луїс Суарес, дубль на рахунку Ліонеля Мессі.

Ще один гол на рахунку дебютанта синьо-гранатових Коутінью.

В Мадриді вершкові розгромили Алавес (4:0)

Дубль на рахунку Кріштіану Роналду.

Також у складі мадридців відзначилися Гарет Бейл та Карім Бензема з пенальті.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

25-й тур

24 лютого

Сельта - Ейбар - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Яго Аспас, 2:0 - 79 М. Гомес. 

Реал - Алавес 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Роналду, 2:0 - 46 Бейл, 3:0 - 61 Роналду, 4:0 - 89, пенальті Бензема

Леганес - Лас-Пальмас 0:0 (0:0)

Барселона - Жирона 6:1 (4:1)

Голи: 0:1 - 3 Порту, 1:1 - 5 Суарес, 2:1 - 30 Мессі, 3:1 - 36 Мессі, 4:1 - 44 Суарес, 5:1 - 66 Коутинью, 6:1 - 76 Суарес

Раніше повідомлялося, що Реал переграв Леганес у матчі 16-го туру, який було перенесено через участь Королівського клубу у Клубному ЧС-2017. 

    І В Н П М О
  1 Барселона 25 20 5 0 67-12 65
  2 Атлетико 24 16 7 1 36-9 55
  3 Реал 25 15 6 4 62-27 51
  4 Валенсія 24 14 4 6 47-28 46
  5 Севілья 24 12 3 9 31-35 39
  6 Вільяреал 24 11 5 8 35-29 38
+4 7 Сельта 25 10 5 10 43-37 35
-1 8 Ейбар 25 10 5 10 32-37 35
-1 9 Жирона 25 9 7 9 35-36 34
-1 10 Хетафе 24 8 9 7 29-21 33
-1 11 Бетіс 24 10 3 11 41-50 33
+1 12 Леганес 25 8 6 11 21-28 30
-1 13 Реал Сосьєдад 24 8 5 11 46-45 29
  14 Атлетик 24 6 10 8 24-27 28
+1 15 Еспаньол 25 6 10 9 22-32 28
-1 16 Алавес 25 9 1 15 22-37 28
  17 Леванте 24 3 11 10 21-38 20
  18 Лас-Пальмас 25 5 4 16 18-52 19
  19 Депортиво 25 4 6 15 24-53 18
  20 Малага 24 3 4 17 15-38 13


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