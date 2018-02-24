Барселона знищила Жирону, Реал розгромив Алавес. Матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії

У 25-му турі іспанської Ла Ліги Барселона розтрощила Жирону (6:1)

Хет-триком відзначився форвард господарів Луїс Суарес, дубль на рахунку Ліонеля Мессі.

Ще один гол на рахунку дебютанта синьо-гранатових Коутінью.

В Мадриді вершкові розгромили Алавес (4:0)

Дубль на рахунку Кріштіану Роналду.

Також у складі мадридців відзначилися Гарет Бейл та Карім Бензема з пенальті.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

25-й тур

24 лютого

Сельта - Ейбар - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Яго Аспас, 2:0 - 79 М. Гомес.

Реал - Алавес 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Роналду, 2:0 - 46 Бейл, 3:0 - 61 Роналду, 4:0 - 89, пенальті Бензема

Леганес - Лас-Пальмас 0:0 (0:0)

Барселона - Жирона 6:1 (4:1)

Голи: 0:1 - 3 Порту, 1:1 - 5 Суарес, 2:1 - 30 Мессі, 3:1 - 36 Мессі, 4:1 - 44 Суарес, 5:1 - 66 Коутинью, 6:1 - 76 Суарес

Раніше повідомлялося, що Реал переграв Леганес у матчі 16-го туру, який було перенесено через участь Королівського клубу у Клубному ЧС-2017.