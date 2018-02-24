Баварія вдома не впоралася з Гертою. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини

Ганновер - Боруссія М - 0:1



Мюнхенська Баварія не змогла вдома перемогти берлінську Герту (0:0) у грі 24-го туру Бундесліги.

Незважаючи на нічию, мюнхенці впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача Боруссію з Дортмунда на 20 очок.

Чемпіонат Німеччини

24-й тур

24 лютого

Баварія - Герта 0:0 (0:0)

Ганновер - Боруссія М 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 72 Крамер

Гоффенгайм - Фрайбург 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Крамарич, 1:1 - 66, пенальті Петерсен

Штутгарт - Айнтрахт 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Томмі

Вердер - Гамбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86, автогол Ван Дрогелен

Нагадаємо, що напередодні Майнц і Вольфсбург переможця не виявили (1:1).