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24.02.2018  22:01

Баварія вдома не впоралася з Гертою. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини

Ганновер - Боруссія М - 0:1


Мюнхенська Баварія не змогла вдома перемогти берлінську Герту (0:0) у грі 24-го туру Бундесліги.

Незважаючи на нічию, мюнхенці впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача Боруссію з Дортмунда на 20 очок.

Чемпіонат Німеччини

24-й тур

24 лютого

Баварія - Герта 0:0 (0:0)

Ганновер - Боруссія М 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 72 Крамер

Гоффенгайм - Фрайбург 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Крамарич, 1:1 - 66, пенальті Петерсен

Штутгарт - Айнтрахт 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Томмі

Вердер - Гамбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86, автогол Ван Дрогелен

Нагадаємо, що напередодні Майнц і Вольфсбург переможця не виявили (1:1).

    І В Н П М О
  1 Баварія 23 19 2 2 55-18 59
  2 Боруссія Д 23 11 7 5 48-29 40
  3 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 32-26 39
  4 Байєр 23 10 8 5 43-30 38
  5 РБ Лейпциг 23 11 5 7 36-31 38
  6 Шальке 23 10 7 6 36-30 37
  7 Ганновер 23 8 8 7 32-33 32
  8 Аугсбург 23 8 7 8 32-29 31
  9 Гоффенгайм 23 8 7 8 37-37 31
  10 Боруссія М 23 9 4 10 30-35 31
  11 Герта 23 7 9 7 30-30 30
  12 Фрайбург 23 6 10 7 24-37 28
  13 Штутгарт 23 8 3 12 19-27 27
+1 14 Вердер 24 6 8 10 22-28 26
-1 15 Вольфсбург 24 4 13 7 27-31 25
  16 Майнц 24 6 6 12 29-42 24
  17 Гамбург 24 4 5 15 18-35 17
  18 Кельн 23 3 5 15 20-42 14



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