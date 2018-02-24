Баварія вдома не впоралася з Гертою. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
|Ганновер - Боруссія М - 0:1
Мюнхенська Баварія не змогла вдома перемогти берлінську Герту (0:0) у грі 24-го туру Бундесліги.
Незважаючи на нічию, мюнхенці впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача Боруссію з Дортмунда на 20 очок.
Чемпіонат Німеччини
24-й тур
24 лютого
Баварія - Герта 0:0 (0:0)
Ганновер - Боруссія М 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 72 Крамер
Гоффенгайм - Фрайбург 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Крамарич, 1:1 - 66, пенальті Петерсен
Штутгарт - Айнтрахт 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Томмі
Вердер - Гамбург 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 86, автогол Ван Дрогелен
Abpfiff auf allen Plätzen – die Ergebnisse des heutigen #Bundesliga-Nachmittags in der Übersicht 👀👇#TSGSCF #H96BMG #FCBBSC #VFBSGE pic.twitter.com/ucbDV8Upwx— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 24 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні Майнц і Вольфсбург переможця не виявили (1:1).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|23
|19
|2
|2
|55-18
|59
|2
|Боруссія Д
|23
|11
|7
|5
|48-29
|40
|3
|Айнтрахт Ф
|23
|11
|6
|6
|32-26
|39
|4
|Байєр
|23
|10
|8
|5
|43-30
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|11
|5
|7
|36-31
|38
|6
|Шальке
|23
|10
|7
|6
|36-30
|37
|7
|Ганновер
|23
|8
|8
|7
|32-33
|32
|8
|Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|32-29
|31
|9
|Гоффенгайм
|23
|8
|7
|8
|37-37
|31
|10
|Боруссія М
|23
|9
|4
|10
|30-35
|31
|11
|Герта
|23
|7
|9
|7
|30-30
|30
|12
|Фрайбург
|23
|6
|10
|7
|24-37
|28
|13
|Штутгарт
|23
|8
|3
|12
|19-27
|27
|+1
|14
|Вердер
|24
|6
|8
|10
|22-28
|26
|-1
|15
|Вольфсбург
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|16
|Майнц
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|17
|Гамбург
|24
|4
|5
|15
|18-35
|17
|18
|Кельн
|23
|3
|5
|15
|20-42
|14
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