Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції
|Тулуза - Монако
В матчі 27-го туру французької Ліги 1 Тулуза та Монако забили 6 голів на двох (3:3).
Зазначимо, що монегаски вигравали 3:1, але не спромоглися довести гру до перемоги.
Дублем у складі гостей відзначився Роні Лопеш.
Чемпіонат Франції
27-й тур
24 лютого
Тулуза - Монако 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Лопеш, 1:1 - 24 Сангаре, 1:2 - 47 Лопеш, 1:3 - 72 Йоветич, 2:3 - 78, пенальті Делор, 3:3 - 87 Саного
Match terminé entre @ToulouseFC et l'@AS_Monaco. Quel spectacle, 6 buts en 90 min ⚽️ ! #TFCASM— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 24 лютого 2018 р.
Merci Messieurs 👏 pic.twitter.com/rMbFMGqt4M
Генгам - Мец 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Молле, 1:1 - 22 До, 1:2 - 56 Булая, 2:2 - 86 До
Діжон - Кан 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24, автогол Да Сілва, 2:0 - 70 Тавареш
Лілль - Анже 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 73 Екамбі, 1:1 - 88 Пепе, 1:2 89 Екамбі
Нант - Ам'єн 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45 Какута
Ренн - Труа 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Хазрі, 2:0 - 72 Прцич
Нагадаємо, що напередодні Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|22
|2
|2
|81-19
|68
|2
|Монако
|27
|17
|6
|4
|67-29
|57
|3
|Марсель
|26
|16
|7
|3
|56-29
|55
|4
|Ліон
|26
|14
|7
|5
|56-32
|49
|+1
|5
|Монпельє
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|-1
|6
|Нант
|27
|11
|6
|10
|27-28
|39
|7
|Ренн
|27
|11
|5
|11
|34-35
|38
|8
|Бордо
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|9
|Ніцца
|26
|10
|5
|11
|32-38
|35
|10
|Генгам
|27
|9
|8
|10
|28-35
|35
|+2
|11
|Діжон
|27
|10
|5
|12
|38-52
|35
|-1
|12
|Сент-Етьєн
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|-1
|13
|Кан
|27
|9
|5
|13
|20-32
|32
|14
|Страсбур
|27
|8
|7
|12
|32-47
|31
|+3
|15
|Ам'єн
|27
|8
|5
|14
|23-30
|29
|+3
|16
|Анже
|27
|6
|10
|11
|29-40
|28
|-1
|17
|Тулуза
|27
|7
|7
|13
|25-36
|28
|-3
|18
|Труа
|27
|8
|4
|15
|24-36
|28
|-2
|19
|Лілль
|27
|7
|6
|14
|26-43
|27
|20
|Метц
|27
|5
|4
|18
|25-49
|19
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