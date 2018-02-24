Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції

Тулуза - Монако

В матчі 27-го туру французької Ліги 1 Тулуза та Монако забили 6 голів на двох (3:3).

Зазначимо, що монегаски вигравали 3:1, але не спромоглися довести гру до перемоги.

Дублем у складі гостей відзначився Роні Лопеш.

Чемпіонат Франції

27-й тур

24 лютого

Тулуза - Монако 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Лопеш, 1:1 - 24 Сангаре, 1:2 - 47 Лопеш, 1:3 - 72 Йоветич, 2:3 - 78, пенальті Делор, 3:3 - 87 Саного

Генгам - Мец 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Молле, 1:1 - 22 До, 1:2 - 56 Булая, 2:2 - 86 До

Діжон - Кан 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24, автогол Да Сілва, 2:0 - 70 Тавареш

Лілль - Анже 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Екамбі, 1:1 - 88 Пепе, 1:2 89 Екамбі

Нант - Ам'єн 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Какута

Ренн - Труа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Хазрі, 2:0 - 72 Прцич

Нагадаємо, що напередодні Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию.