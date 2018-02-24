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24.02.2018  23:13

Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції

Тулуза - Монако

В матчі 27-го туру французької Ліги 1 Тулуза та Монако забили 6 голів на двох (3:3).

Зазначимо, що монегаски вигравали 3:1, але не спромоглися довести гру до перемоги.

Дублем у складі гостей відзначився Роні Лопеш.

Чемпіонат Франції

27-й тур

24 лютого

Тулуза - Монако 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Лопеш, 1:1 - 24 Сангаре, 1:2 - 47 Лопеш, 1:3 - 72 Йоветич, 2:3 - 78, пенальті Делор, 3:3 - 87 Саного

Генгам - Мец 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Молле, 1:1 - 22 До, 1:2 - 56 Булая, 2:2 - 86 До

Діжон - Кан 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24, автогол Да Сілва, 2:0 - 70 Тавареш

Лілль - Анже 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Екамбі, 1:1 - 88 Пепе, 1:2 89 Екамбі

Нант - Ам'єн 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45 Какута

Ренн - Труа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Хазрі, 2:0 - 72 Прцич

Нагадаємо, що напередодні Страсбур і Монпельє розписали нульову нічию.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 26 22 2 2 81-19 68
  2 Монако 27 17 6 4 67-29 57
  3 Марсель 26 16 7 3 56-29 55
  4 Ліон 26 14 7 5 56-32 49
+1 5 Монпельє 27 9 12 6 24-21 39
-1 6 Нант 27 11 6 10 27-28 39
  7 Ренн 27 11 5 11 34-35 38
  8 Бордо 26 10 5 11 32-35 35
  9 Ніцца 26 10 5 11 32-38 35
  10 Генгам 27 9 8 10 28-35 35
+2 11 Діжон 27 10 5 12 38-52 35
-1 12 Сент-Етьєн 26 9 6 11 27-40 33
-1 13 Кан 27 9 5 13 20-32 32
  14 Страсбур 27 8 7 12 32-47 31
+3 15 Ам'єн 27 8 5 14 23-30 29
+3 16 Анже 27 6 10 11 29-40 28
-1 17 Тулуза 27 7 7 13 25-36 28
-3 18 Труа 27 8 4 15 24-36 28
-2 19 Лілль 27 7 6 14 26-43 27
  20 Метц 27 5 4 18 25-49 19



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