Болонья та Інтер здобули впевнені перемоги. Матчі 26-го туру чемпіонату Італії

Болонья - Дженоа

В Серії А Болонья в рамках 26-го туру вдома впевнено перемогла Дженоа (2:0)

Обидва голи господарі забили в другому таймі.

На 49-й хвилині відзначився Дестро, а на 72-й Фаллетті встановив підсумковий рахунок у грі.

Чемпіонат Італії

26-й тур

24 лютого

Болонья - Дженоа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Дестро, 2:0 - 72 Фаллетті

#BFCGenoa: È finita!!! Vince il Bologna 2-0 grazie ai gol di Mattia Destro e di Cesar Falletti. Avanti così ragazzi! #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 24 лютого 2018 р.

Інтер - Беневенто 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Шкриньяр, 2:0 - 69 Раноккья

Нагадаємо, що в минулому турі Болонья мінімально здолала Сассуоло (2:1).