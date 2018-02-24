93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 23:44
Болонья та Інтер здобули впевнені перемоги. Матчі 26-го туру чемпіонату Італії
|Болонья - Дженоа
В Серії А Болонья в рамках 26-го туру вдома впевнено перемогла Дженоа (2:0)
Обидва голи господарі забили в другому таймі.
На 49-й хвилині відзначився Дестро, а на 72-й Фаллетті встановив підсумковий рахунок у грі.
Чемпіонат Італії
26-й тур
24 лютого
Болонья - Дженоа 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Дестро, 2:0 - 72 Фаллетті
#BFCGenoa: È finita!!! Vince il Bologna 2-0 grazie ai gol di Mattia Destro e di Cesar Falletti. Avanti così ragazzi! #WeAreOne— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 24 лютого 2018 р.
Інтер - Беневенто 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Шкриньяр, 2:0 - 69 Раноккья
Нагадаємо, що в минулому турі Болонья мінімально здолала Сассуоло (2:1).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|25
|21
|3
|1
|55-15
|66
|2
|Ювентус
|25
|21
|2
|2
|62-15
|65
|+2
|3
|Інтер
|26
|14
|9
|3
|42-21
|51
|-1
|4
|Рома
|25
|15
|5
|5
|39-18
|50
|-1
|5
|Лаціо
|25
|15
|4
|6
|61-33
|49
|6
|Сампдорія
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|7
|Мілан
|25
|12
|5
|8
|35-30
|41
|8
|Аталанта
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|Торіно
|25
|8
|12
|5
|35-30
|36
|10
|Удінезе
|25
|10
|3
|12
|36-36
|33
|+2
|11
|Болонья
|26
|10
|3
|13
|33-38
|33
|-1
|12
|Фіорентина
|25
|8
|8
|9
|34-32
|32
|-1
|13
|Дженоа
|26
|8
|6
|12
|20-26
|30
|14
|Кальярі
|25
|7
|4
|14
|23-36
|25
|15
|К'єво
|25
|6
|7
|12
|23-42
|25
|16
|Сассуоло
|25
|6
|5
|14
|15-43
|23
|17
|Кротоне
|25
|5
|6
|14
|21-44
|21
|18
|СПАЛ
|25
|3
|8
|14
|23-47
|17
|19
|Верона
|25
|4
|4
|17
|22-50
|16
|20
|Беневенто
|26
|3
|1
|22
|18-60
|10
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