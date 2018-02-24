Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
93 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
24.02.2018  23:44

Болонья та Інтер здобули впевнені перемоги. Матчі 26-го туру чемпіонату Італії

Болонья - Дженоа

В Серії А Болонья в рамках 26-го туру вдома впевнено перемогла Дженоа (2:0)

Обидва голи господарі забили в другому таймі.

На 49-й хвилині відзначився Дестро, а на 72-й Фаллетті встановив підсумковий рахунок у грі.

Чемпіонат Італії

26-й тур

24 лютого

Болонья - Дженоа 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Дестро, 2:0 - 72 Фаллетті

Інтер - Беневенто 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Шкриньяр, 2:0 - 69 Раноккья

Нагадаємо, що в минулому турі Болонья мінімально здолала Сассуоло (2:1).

    І В Н П М О
  1 Наполі 25 21 3 1 55-15 66
  2 Ювентус 25 21 2 2 62-15 65
+2 3 Інтер 26 14 9 3 42-21 51
-1 4 Рома 25 15 5 5 39-18 50
-1 5 Лаціо 25 15 4 6 61-33 49
  6 Сампдорія 25 12 5 8 44-33 41
  7 Мілан 25 12 5 8 35-30 41
  8 Аталанта 25 10 8 7 37-29 38
  9 Торіно 25 8 12 5 35-30 36
  10 Удінезе 25 10 3 12 36-36 33
+2 11 Болонья 26 10 3 13 33-38 33
-1 12 Фіорентина 25 8 8 9 34-32 32
-1 13 Дженоа 26 8 6 12 20-26 30
  14 Кальярі 25 7 4 14 23-36 25
  15 К'єво 25 6 7 12 23-42 25
  16 Сассуоло 25 6 5 14 15-43 23
  17 Кротоне 25 5 6 14 21-44 21
  18 СПАЛ 25 3 8 14 23-47 17
  19 Верона 25 4 4 17 22-50 16
  20 Беневенто 26 3 1 22 18-60 10



Читай також
Болонья на виїзді здолала К'єво, Фіорентина мінімально перемогла Кальярі в 18 турі чемпіонату Італії
Болонья в драматичному матчі здолала Верону. Матч 13-го туру чемпіонату Італії
Болонья поступилася Кротоне. Інші матчі 12-го туру чемпіонату Італії
Чемпіонат Італії. Болонья програла Фіорентині, Ювентус переміг Наполі. Матчі 11 туру
Чемпіонат Італії. 32 тур. Рома і Болонья зіграли внічию
Чемпіонат Італії. 31 тур. Болонья програла Вероні




Останні публікації
24.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:57
Дзюдо. Юна українка виграла другий турнір Великого Шолома поспіль
23:44
Футбол. Болонья та Інтер здобули впевнені перемоги. Матчі 26-го туру чемпіонату Італії
23:40
Футбол. Барселона знищила Жирону, Реал розгромив Алавес. Матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
23:30
Футбол. Мессі побив черговий рекорд
23:13
Футбол. Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції
22:56
Гандбол. Мотор вирвав перемогу в першій стиковій грі плей-офф Ліги чемпіонів
22:40
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 25-е лютого
22:24
Футбол. Привид Ломаченка блукає українською Прем'єр-лігою: правий боковий від гравця Чорноморця. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!