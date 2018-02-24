487 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 22:24
Привид Ломаченка блукає українською Прем'єр-лігою: правий боковий від гравця Чорноморця. ВІДЕО
|Кирило Ковалець
У матчі 21-го туру УПЛ Чорноморець та Карпати зіграли в нічию 0:0.
На 28-й хвилині хавбек господарів Кирило Ковалець в найкращих традиціях Василя Ломаченка відправив у нокдаун Назара Вербного.
Нагадаємо, що в іншому матчі туру Олександрія наприкінці гри вирвала перемогу в Маріуполя (1:0).
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