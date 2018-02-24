Привид Ломаченка блукає українською Прем'єр-лігою: правий боковий від гравця Чорноморця. ВІДЕО

Кирило Ковалець

У матчі 21-го туру УПЛ Чорноморець та Карпати зіграли в нічию 0:0.

На 28-й хвилині хавбек господарів Кирило Ковалець в найкращих традиціях Василя Ломаченка відправив у нокдаун Назара Вербного.

Нагадаємо, що в іншому матчі туру Олександрія наприкінці гри вирвала перемогу в Маріуполя (1:0).