700 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 23:30
Мессі побив черговий рекорд
|Ліонель Мессі
В матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги проти Жирони форвард Барселони Ліонель Мессі зробив 148-й асист за каталонців.
За цим показником Мессі випередив колишнього півзахисника Реала Мічела Гонсалеса, який в період з 1982 по 1996 рік за 404 матчу в прикладі віддав 147 голевих пасів.
Зазначимо, що Мессі провів 404 матчі у складі Барселони.
Таким чином, Мессі побив рекорд за результативними передачами в Ла Лізі за останні 40 років, пише sports.ru
Раніше повідомлялося, що Мессі підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій