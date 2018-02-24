Мессі побив черговий рекорд

Ліонель Мессі

В матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги проти Жирони форвард Барселони Ліонель Мессі зробив 148-й асист за каталонців.

За цим показником Мессі випередив колишнього півзахисника Реала Мічела Гонсалеса, який в період з 1982 по 1996 рік за 404 матчу в прикладі віддав 147 голевих пасів.

Зазначимо, що Мессі провів 404 матчі у складі Барселони.

Таким чином, Мессі побив рекорд за результативними передачами в Ла Лізі за останні 40 років, пише sports.ru

Раніше повідомлялося, що Мессі підкорилося ще одне досягнення в Лізі чемпіонів.