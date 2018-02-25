Зінченко про плутанину з Де Брюйне: Я красивіший, ніж він
|Де Брюйне і Зінченко
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пояснив, як розрізняти його зі схожим партнером по команді Кевіном Де Брюйне.
Про це він повідомив в інтерв'ю The Guardian.
"Можу зізнатися, що нас часто плутають з Де Брюйне. Команда йде до автобусу, а вболівальники кричать мені: "Кев, можна фото?" Я повертаюся і відразу чую: "О ні, це не Кевін". Згоден, що якщо дивитися з великої відстані, деяка схожість між нами є. Але підійдіть ближче. Я вважаю себе красивішим", - жартує футболіст.
"Я намагаюся дослухатися до кожної поради Гвардіоли. Наприклад, коли я в запасі, дуже цікаво стежити за тим, як він знаходить потрібні слова в перерві матчів або під час ігор. Він - найкращий тренер світу. Мені здається, що Пеп бачить речі, які більше ніхто не здатний помітити", - цитує Зінченка Команда №1.
Нагадаємо, що на думку Зінченка, українцю пробитися у склад Шахтаря дуже важко.
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