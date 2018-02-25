Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
162 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
25.02.2018  14:50

Шевченко: З Туречиною і Бразилією немає сенсу грати

Андрій Шевченко / footboom

Збірна України не зіграє товариські матчі з Туреччиною і Бразилією.

Про це повідомив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Ми зберемося в Києві 19 і 20 березня, проведемо тут, швидше за все, відкрите тренування і вирушимо в Іспанію. Там 23 числа зіграємо з Саудівською Аравією, а 27 в Бельгії - з командою Японії", - сказав керманич збірної.

"Ми спілкувалися в Харкові з Мірчею Луческу. Швидше за все, гри з Туреччиною в кінці травня або початку червня не буде, з Бразилією теж. Немає сенсу в кінці сезону завантажувати хлопців перед відпусткою, ми зробимо акценти на другій половині року, ближче до офіційних стартів", - пояснив Шевченко.

"З іншими потенційними суперниками, можливо і з італійцями, будемо вести переговори на кінець літа або вже на осінь", - цитує тренера footboom.

Нагадаємо, що Шевченко після зустрічі з Гвардіолою в Харкові знав, що Зінченко отримає шанс.


Читай також
Шевченко розповів, коли збірна України зіграє з Туреччиною
Шевченко: Шахтар зіграв дуже добре
Шевченко: Після зустрічі з Гвардіолою в Харкові я знав, що Зінченко отримає шанс
Шевченко повідомив, коли і де збереться збірна України




Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
15:23
Футбол. Десна не змогла повернутися додому зі зборів
15:00
Футбол. Вільярреал переміг Хетафе. Інші матчі 25 туру чемпіонату Іспанії
14:50
Футбол. Шевченко: З Туречиною і Бразилією немає сенсу грати
14:32
Олімпіада. Пхенчхан is over: У Південній Кореї відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор. ФОТО
14:13
Олімпіада. Усі медалі Пхенчхана за 25 лютого
13:55
Футбол. Волинь підписала іранського хавбека Скали
13:31
Лижі. "Я третя?!" Швецька лижниця не знала, що здобула бронзу Пхенчхана
13:13
Футбол. Зінченко про плутанину з Де Брюйне: Я красивіший, ніж він
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!