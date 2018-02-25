Шевченко: З Туречиною і Бразилією немає сенсу грати

Андрій Шевченко / footboom

Збірна України не зіграє товариські матчі з Туреччиною і Бразилією.

Про це повідомив головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"Ми зберемося в Києві 19 і 20 березня, проведемо тут, швидше за все, відкрите тренування і вирушимо в Іспанію. Там 23 числа зіграємо з Саудівською Аравією, а 27 в Бельгії - з командою Японії", - сказав керманич збірної.

"Ми спілкувалися в Харкові з Мірчею Луческу. Швидше за все, гри з Туреччиною в кінці травня або початку червня не буде, з Бразилією теж. Немає сенсу в кінці сезону завантажувати хлопців перед відпусткою, ми зробимо акценти на другій половині року, ближче до офіційних стартів", - пояснив Шевченко.

"З іншими потенційними суперниками, можливо і з італійцями, будемо вести переговори на кінець літа або вже на осінь", - цитує тренера footboom.

Нагадаємо, що Шевченко після зустрічі з Гвардіолою в Харкові знав, що Зінченко отримає шанс.