18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 15:00
Вільярреал переміг Хетафе. Інші матчі 25 туру чемпіонату Іспанії
|Вільярреал - Гетафе / ФК Вільярреал
У першому матчі ігрового дня Вільярреал удома здолав Хетафе (1:0).
Чемпіонат Іспанії
25 тур
25 лютого
Вільярреал – Хетафе 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 3 Унал.
#VillarrealGetafe | 1-0 🚨 FINAL | ¡FINAAAAAAAAAAAL! El #Villarreal suma un importante triunfo ante el @GetafeCF con un tempranero tanto de @EnesUnal16 y la actuación ESTELAR de @SergioAsenjo1, que atajó ¡DOS! penaltis. ¡Endavant! pic.twitter.com/GbsHIZM0Z0— Villarreal CF (@VillarrealCF) 25 февраля 2018 г.
Атлетик – Малага 17:15
Валенсія – Реал Сосьєдад 19:30
Севілья – Атлетико 21:45
Нагадаємо, що в іншому матчі 25 туру Барселона знищила Жирону.
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