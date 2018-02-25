Суперник Динамо по ЛЄ розгромив Сассуоло на виїзді, Мілан переміг Рому. Матчі 26 туру чемпіонату Італії
У першому матчі ігрового дня СПАЛ на виїзді здолав Кротоне.
В центральному матчі туру Мілан в гостях виграв у Роми.
Чемпіонат Італії
26 тур
25 лютого
Кротоне – СПАЛ 2:3 (1:1, 1:2)
Голи: 0:1 – 37 Антенуччі, 1:1 – 49 Будимир, 1:2 – 51 Шиміч, 1:3 – 60 Палоскі, 2:3 – 86 Будимир.
Сампдорія – Удінезе 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 35 Сільвестре, 2:0 – 83 Сапата, 2:1 – 90, автогол Сільвестре
Сассуоло – Лаціо 0:3 (0:2, 0:1)
Голи: 0:1 – 7 Мілінкович-Савич, 0:2 – 31, пенальті Іммобіле, 0:3 – 46 Мілінкович-Савич.
Фіорентина – К'єво 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 6 Бірагі
Верона – Торіно 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 12 Валоті, 1:1 – 49 Ньянг, 2:1 – 77 Валоті.
Arriva il triplice fischio.#RomaMilan 0⃣-2⃣ pic.twitter.com/dWQimR0CrN— AS Roma (@OfficialASRoma) 25 лютого 2018 р.
Рома – Мілан 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 – 48 Кутроне, 0:2 – 74 Калабрія.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|25
|21
|3
|1
|55-15
|66
|2
|Ювентус
|25
|21
|2
|2
|62-15
|65
|+1
|3
|Лаціо
|26
|16
|4
|6
|64-33
|52
|+1
|4
|Інтер
|26
|14
|9
|3
|42-21
|51
|-2
|5
|Рома
|25
|15
|5
|5
|39-18
|50
|6
|Сампдорія
|26
|13
|5
|8
|46-34
|44
|7
|Мілан
|25
|12
|5
|8
|35-30
|41
|8
|Аталанта
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|Торіно
|26
|8
|12
|6
|36-32
|36
|+1
|10
|Фіорентина
|26
|9
|8
|9
|35-32
|35
|-1
|11
|Удінезе
|26
|10
|3
|13
|37-38
|33
|+1
|12
|Болонья
|26
|10
|3
|13
|33-38
|33
|-1
|13
|Дженоа
|26
|8
|6
|12
|20-26
|30
|14
|Кальярі
|25
|7
|4
|14
|23-36
|25
|15
|К'єво
|26
|6
|7
|13
|23-43
|25
|16
|Сассуоло
|26
|6
|5
|15
|15-46
|23
|17
|Кротоне
|26
|5
|6
|15
|23-47
|21
|18
|СПАЛ
|26
|4
|8
|14
|26-49
|20
|19
|Верона
|26
|5
|4
|17
|24-51
|19
|20
|Беневенто
|26
|3
|1
|22
|18-60
|10
Нагадаємо, що Інтер здобув перемогу над Беневенто.
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