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25.02.2018  23:40

Суперник Динамо по ЛЄ розгромив Сассуоло на виїзді, Мілан переміг Рому. Матчі 26 туру чемпіонату Італії

 

У першому матчі ігрового дня СПАЛ на виїзді здолав Кротоне.

В центральному матчі туру Мілан в гостях виграв у Роми.

Чемпіонат Італії

26 тур

25 лютого

Кротоне – СПАЛ 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 37 Антенуччі, 1:1 – 49 Будимир, 1:2 – 51 Шиміч, 1:3 – 60 Палоскі, 2:3 – 86 Будимир.

Сампдорія – Удінезе 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 35 Сільвестре, 2:0 – 83 Сапата, 2:1 – 90, автогол Сільвестре

Сассуоло – Лаціо 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 – 7 Мілінкович-Савич, 0:2 – 31, пенальті Іммобіле, 0:3 – 46 Мілінкович-Савич.

Фіорентина – К'єво 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 6 Бірагі

Верона – Торіно 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 12 Валоті, 1:1 – 49 Ньянг, 2:1 – 77 Валоті.

Рома – Мілан 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 – 48 Кутроне, 0:2 – 74 Калабрія. 

    І В Н П М О
  1 Наполі 25 21 3 1 55-15 66
  2 Ювентус 25 21 2 2 62-15 65
+1 3 Лаціо 26 16 4 6 64-33 52
+1 4 Інтер 26 14 9 3 42-21 51
-2 5 Рома 25 15 5 5 39-18 50
  6 Сампдорія 26 13 5 8 46-34 44
  7 Мілан 25 12 5 8 35-30 41
  8 Аталанта 25 10 8 7 37-29 38
  9 Торіно 26 8 12 6 36-32 36
+1 10 Фіорентина 26 9 8 9 35-32 35
-1 11 Удінезе 26 10 3 13 37-38 33
+1 12 Болонья 26 10 3 13 33-38 33
-1 13 Дженоа 26 8 6 12 20-26 30
  14 Кальярі 25 7 4 14 23-36 25
  15 К'єво 26 6 7 13 23-43 25
  16 Сассуоло 26 6 5 15 15-46 23
  17 Кротоне 26 5 6 15 23-47 21
  18 СПАЛ 26 4 8 14 26-49 20
  19 Верона 26 5 4 17 24-51 19
  20 Беневенто 26 3 1 22 18-60 10

Нагадаємо, що Інтер здобув перемогу над Беневенто.


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