91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 23:57
ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції
Бордо і Ніцца зіграли в безгольову нічию в матчі 27-го туру чемпіонату Франції.
Як відомо, раніше Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію.
Чемпіонат Франції
27-й тур
25 лютого
Бордо – Ніцца 0:0 (0:0, 0:0)
Ліон – Сент-Етьєн 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 19 Діас, 1:1 – 90 Дебюши
C'est terminé ! Paris remporte ce #Classico 3 buts à 0 ! Rendez-vous mercredi pour la seconde manche ⚡ #PSGOM pic.twitter.com/JeFoqDScK8— PSG Officiel (@PSG_inside) 25 лютого 2018 р.
ПСЖ – Марсель 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 10 Мбаппе, 2:0 – 27, автогол Роланду, 3:0 – 55 Кавані
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|23
|2
|2
|84-19
|71
|2
|Монако
|27
|17
|6
|4
|67-29
|57
|3
|Марсель
|27
|16
|7
|4
|56-32
|55
|4
|Ліон
|27
|14
|8
|5
|57-33
|50
|+1
|5
|Монпельє
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|-1
|6
|Нант
|27
|11
|6
|10
|27-28
|39
|7
|Ренн
|27
|11
|5
|11
|34-35
|38
|8
|Бордо
|27
|10
|6
|11
|32-35
|36
|9
|Ніцца
|27
|10
|6
|11
|32-38
|36
|10
|Генгам
|27
|9
|8
|10
|28-35
|35
|+2
|11
|Діжон
|27
|10
|5
|12
|38-52
|35
|-1
|12
|Сент-Етьєн
|27
|9
|7
|11
|28-41
|34
|-1
|13
|Кан
|27
|9
|5
|13
|20-32
|32
|14
|Страсбур
|27
|8
|7
|12
|32-47
|31
|+3
|15
|Ам'єн
|27
|8
|5
|14
|23-30
|29
|+3
|16
|Анже
|27
|6
|10
|11
|29-40
|28
|-1
|17
|Тулуза
|27
|7
|7
|13
|25-36
|28
|-3
|18
|Труа
|27
|8
|4
|15
|24-36
|28
|-2
|19
|Лілль
|27
|7
|6
|14
|26-43
|27
|20
|Метц
|27
|5
|4
|18
|25-49
|19
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