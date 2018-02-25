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25.02.2018  23:57

ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції

 

Бордо і Ніцца зіграли в безгольову нічию в матчі 27-го туру чемпіонату Франції.

Як відомо, раніше Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію.

Чемпіонат Франції

27-й тур

25 лютого

Бордо – Ніцца 0:0 (0:0, 0:0)

Ліон – Сент-Етьєн 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Діас, 1:1 – 90 Дебюши

ПСЖ – Марсель 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 10 Мбаппе, 2:0 – 27, автогол Роланду, 3:0 – 55 Кавані 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 27 23 2 2 84-19 71
  2 Монако 27 17 6 4 67-29 57
  3 Марсель 27 16 7 4 56-32 55
  4 Ліон 27 14 8 5 57-33 50
+1 5 Монпельє 27 9 12 6 24-21 39
-1 6 Нант 27 11 6 10 27-28 39
  7 Ренн 27 11 5 11 34-35 38
  8 Бордо 27 10 6 11 32-35 36
  9 Ніцца 27 10 6 11 32-38 36
  10 Генгам 27 9 8 10 28-35 35
+2 11 Діжон 27 10 5 12 38-52 35
-1 12 Сент-Етьєн 27 9 7 11 28-41 34
-1 13 Кан 27 9 5 13 20-32 32
  14 Страсбур 27 8 7 12 32-47 31
+3 15 Ам'єн 27 8 5 14 23-30 29
+3 16 Анже 27 6 10 11 29-40 28
-1 17 Тулуза 27 7 7 13 25-36 28
-3 18 Труа 27 8 4 15 24-36 28
-2 19 Лілль 27 7 6 14 26-43 27
  20 Метц 27 5 4 18 25-49 19


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