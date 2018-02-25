ПСЖ розгромив Марсель. Матчі 27-го туру чемпіонату Франції

Бордо і Ніцца зіграли в безгольову нічию в матчі 27-го туру чемпіонату Франції.

Як відомо, раніше Тулуза та Монако влаштували гольову феєрію.

Чемпіонат Франції

27-й тур

25 лютого

Бордо – Ніцца 0:0 (0:0, 0:0)

Ліон – Сент-Етьєн 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 19 Діас, 1:1 – 90 Дебюши

C'est terminé ! Paris remporte ce #Classico 3 buts à 0 ! Rendez-vous mercredi pour la seconde manche ⚡ #PSGOM pic.twitter.com/JeFoqDScK8 — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 лютого 2018 р.

ПСЖ – Марсель 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 10 Мбаппе, 2:0 – 27, автогол Роланду, 3:0 – 55 Кавані