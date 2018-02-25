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25.02.2018  21:14

Шальке без Коноплянки виграв у Байєра. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини

 

Шальке без Євгена Коноплянки у складі виграв у 24-му турі Бундесліги на виїзі у Байєра.

Як відомо, напередодні Баварія вдома не впоралася з Гертою. 

Чемпіонат Німеччини

24-й тур

25 лютого

Байєр – Шальке 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 11 Бургшталлер, 0:2 – 89, пенальті Бенталеб

РБ Лейпциг – Кельн 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 5 Огюстен, 1:1 – 70 Козьєлло, 1:2 – 77 Бітенкур 

    І В Н П М О
  1 Баварія 24 19 3 2 55-18 60
  2 Боруссія Д 23 11 7 5 48-29 40
+3 3 Шальке 24 11 7 6 38-30 40
-1 4 Айнтрахт Ф 24 11 6 7 32-27 39
-1 5 Байєр 24 10 8 6 43-32 38
-1 6 РБ Лейпциг 24 11 5 8 37-33 38
+3 7 Боруссія М 24 10 4 10 31-35 34
+1 8 Гоффенгайм 24 8 8 8 38-38 32
-2 9 Ганновер 24 8 8 8 32-34 32
-2 10 Аугсбург 23 8 7 8 32-29 31
  11 Герта 24 7 10 7 30-30 31
+1 12 Штутгарт 24 9 3 12 20-27 30
-1 13 Фрайбург 24 6 11 7 25-38 29
+1 14 Вердер 24 6 8 10 22-28 26
-1 15 Вольфсбург 24 4 13 7 27-31 25
  16 Майнц 24 6 6 12 29-42 24
  17 Гамбург 24 4 5 15 18-35 17
  18 Кельн 24 4 5 15 22-43 17


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