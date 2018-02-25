253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 21:14
Шальке без Коноплянки виграв у Байєра. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
Шальке без Євгена Коноплянки у складі виграв у 24-му турі Бундесліги на виїзі у Байєра.
Як відомо, напередодні Баварія вдома не впоралася з Гертою.
Чемпіонат Німеччини
24-й тур
25 лютого
Байєр – Шальке 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 – 11 Бургшталлер, 0:2 – 89, пенальті Бенталеб
Und dann ist Schluss! AUSWÄRTSSIEG! #B04S04 0:2 pic.twitter.com/iH3tZTlgIr— FC Schalke 04 (@s04) 25 лютого 2018 р.
РБ Лейпциг – Кельн 1:2 (1:0, 0:2)
Голи: 1:0 – 5 Огюстен, 1:1 – 70 Козьєлло, 1:2 – 77 Бітенкур
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|24
|19
|3
|2
|55-18
|60
|2
|Боруссія Д
|23
|11
|7
|5
|48-29
|40
|+3
|3
|Шальке
|24
|11
|7
|6
|38-30
|40
|-1
|4
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|6
|7
|32-27
|39
|-1
|5
|Байєр
|24
|10
|8
|6
|43-32
|38
|-1
|6
|РБ Лейпциг
|24
|11
|5
|8
|37-33
|38
|+3
|7
|Боруссія М
|24
|10
|4
|10
|31-35
|34
|+1
|8
|Гоффенгайм
|24
|8
|8
|8
|38-38
|32
|-2
|9
|Ганновер
|24
|8
|8
|8
|32-34
|32
|-2
|10
|Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|32-29
|31
|11
|Герта
|24
|7
|10
|7
|30-30
|31
|+1
|12
|Штутгарт
|24
|9
|3
|12
|20-27
|30
|-1
|13
|Фрайбург
|24
|6
|11
|7
|25-38
|29
|+1
|14
|Вердер
|24
|6
|8
|10
|22-28
|26
|-1
|15
|Вольфсбург
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|16
|Майнц
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|17
|Гамбург
|24
|4
|5
|15
|18-35
|17
|18
|Кельн
|24
|4
|5
|15
|22-43
|17
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