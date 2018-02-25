Шальке без Коноплянки виграв у Байєра. Матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини

Шальке без Євгена Коноплянки у складі виграв у 24-му турі Бундесліги на виїзі у Байєра.

Як відомо, напередодні Баварія вдома не впоралася з Гертою.

Чемпіонат Німеччини

24-й тур

25 лютого

Байєр – Шальке 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 11 Бургшталлер, 0:2 – 89, пенальті Бенталеб

РБ Лейпциг – Кельн 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 5 Огюстен, 1:1 – 70 Козьєлло, 1:2 – 77 Бітенкур