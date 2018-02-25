941 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 20:47
Зінченко виграв свій перший трофей у складі Манчестер Сіті
|ФК Манчестер Сіті
Манчестер Сіті обіграв Арсенал в фіналі Кубка англійської ліги.
Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч на лаві запасних.
Для українця це перший трофей у складі англійського клубу.
Кубок англійської ліги
Фінал
25 лютого
Арсенал – Манчестер Сіті 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 18 Агуеро, 0:2 – 58 Компані, 0:3 – 65 Сільва.
FULL-TIME | 🔴 0-3 🔵 #mancity 🏆— Manchester City (@ManCity) 25 лютого 2018 р.
A dominant Wembley performance! Well done, boys! 🙌 pic.twitter.com/rjxwZtlogW
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій