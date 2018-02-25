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25.02.2018  20:47

Зінченко виграв свій перший трофей у складі Манчестер Сіті

ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті обіграв Арсенал в фіналі Кубка англійської ліги.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко провів весь матч на лаві запасних.

Для українця це перший трофей у складі англійського клубу.

Кубок англійської ліги

Фінал

25 лютого

Арсенал – Манчестер Сіті 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 18 Агуеро, 0:2 – 58 Компані, 0:3 – 65 Сільва.


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