425 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 21:32
Екс-гравець Динамо забив дебютний м'яч в новому клубі. ВІДЕО
|Домагой Віда
Захисник Бешикташа Домагой Віда відзначився голом у матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини проти Фенербахче - 3:1.
Екс-динамівець вийшов в стартовому складі, а на 49-й хвилині забив гол, який став першим для нього в Бешикташі.
Також хорватський захисник отримав жовту картку в матчі на 39-й хвилині, а на 63-й був замінений на Гекхана Генюла.
Раніше була інформація, що Віда провалив свій дебют в Лізі чемпіонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій