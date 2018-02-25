Екс-гравець Динамо забив дебютний м'яч в новому клубі. ВІДЕО

Домагой Віда

Захисник Бешикташа Домагой Віда відзначився голом у матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини проти Фенербахче - 3:1.

Екс-динамівець вийшов в стартовому складі, а на 49-й хвилині забив гол, який став першим для нього в Бешикташі.

Також хорватський захисник отримав жовту картку в матчі на 39-й хвилині, а на 63-й був замінений на Гекхана Генюла.

Раніше була інформація, що Віда провалив свій дебют в Лізі чемпіонів.