369 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.02.2018 21:48
Легенда Карпат продовжить кар'єру в Казахстані
|Ігор Худоб'як
Легенда Карпат Ігор Худоб'як буде виступати в складі Акжайика.
Про це інформує сайт клубу із Казахстану.
Про деталі співпраці не повідомляється.
Раніше була інформація, що Худоб'як може продовжити кар'єру у Вересі.
Як відомо, раніше до цього клубу приєднався Андрій Ткачук та колишній захисник Олександрії Сергій Басов.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій