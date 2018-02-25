Легенда Карпат продовжить кар'єру в Казахстані

Ігор Худоб'як

Легенда Карпат Ігор Худоб'як буде виступати в складі Акжайика.

Про це інформує сайт клубу із Казахстану.

Про деталі співпраці не повідомляється.

Раніше була інформація, що Худоб'як може продовжити кар'єру у Вересі.

Як відомо, раніше до цього клубу приєднався Андрій Ткачук та колишній захисник Олександрії Сергій Басов.