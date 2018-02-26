208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 12:51
Евра виклав у мережу криваве фото своєї зашитої ноги після матчу з Ліверпулем
|Патріс Евра
Захисник Вест Гема Патріс Евра отримав травму в матчі 28 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля (4:1).
Через зіткнення з гравцем суперника у француза відбулося розсічення ноги, яке довелося зашивати.
"Не найкращий результат, але я дуже радий повернутися в АПЛ. Я сумував за цією грою і такими підкатами", - підписав світлину Евра.
Not a good result but I am very happy to be back in the @premierleague. I have missed this game and these tackles! #3stitches #ILoveThisGame pic.twitter.com/ZisIHTZINU— Patrice Evra (@Evra) 25 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що Марсель розірвав контракт із Евра через те, що він вдарив уболівальника.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій