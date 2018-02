Евра виклав у мережу криваве фото своєї зашитої ноги після матчу з Ліверпулем

Захисник Вест Гема Патріс Евра отримав травму в матчі 28 туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля (4:1).

Через зіткнення з гравцем суперника у француза відбулося розсічення ноги, яке довелося зашивати.

"Не найкращий результат, але я дуже радий повернутися в АПЛ. Я сумував за цією грою і такими підкатами", - підписав світлину Евра.

Not a good result but I am very happy to be back in the @premierleague. I have missed this game and these tackles! #3stitches #ILoveThisGame pic.twitter.com/ZisIHTZINU