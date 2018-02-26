92 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 13:07
Оголошено ім'я найкращого тренера 21-го туру УПЛ
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало ім'я найкращого тренера цього вікенду.
Ним став керманич луганської Зорі Юрій Вернидуб, пише офіційний сайт УПЛ.
52-річний спеціаліст отримав за свою роботу 4,8 балів із п'яти можливих.
Нагадаємо, що в 21 турі чемпіонату України Зоря перемогла полтавську Ворсклу (3:0).
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій