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26.02.2018  13:07

Оголошено ім'я найкращого тренера 21-го туру УПЛ

 

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало ім'я найкращого тренера цього вікенду.

Ним став керманич луганської Зорі Юрій Вернидуб, пише офіційний сайт УПЛ.

52-річний спеціаліст отримав за свою роботу 4,8 балів із п'яти можливих.

Нагадаємо, що в 21 турі чемпіонату України Зоря перемогла полтавську Ворсклу (3:0).


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