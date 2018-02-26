168 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 13:25
Оголошено ім'я найкращого гравця 21-го туру УПЛ
|Марлос
Експертна рада УПЛ визначила найкращого гравця чемпіонату України в 21 турі.
Ним став півзахисник Шахтаря Марлос, пише офіційний сайт УПЛ.
Конкурував із Марлосом нападник Зорі Іурі.
Нагадаємо, що в 21 турі Шахтар розгромив Зірку, а Марлос оформив дубль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій