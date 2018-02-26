Відверте 40-хвилинне інтерв'ю Суркіса про конфлікт Динамо і Маріуполя

Ігор Суркіс

Президент київського Динамо Ігор Суркіс у студії програми Профутбол на каналі 2+2 розповів усі деталі конфлікту між своїм клубом і ФК Маріуполь.

Суркіс сказав, що він переживав за виїзд до Маріуполя ще до того, як команда вийшла в УПЛ.

Нагадаємо, що Суркіс засипав компліментами донецький Шахтар.