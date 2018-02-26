363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 12:59
Відверте 40-хвилинне інтерв'ю Суркіса про конфлікт Динамо і Маріуполя
|Ігор Суркіс
Президент київського Динамо Ігор Суркіс у студії програми Профутбол на каналі 2+2 розповів усі деталі конфлікту між своїм клубом і ФК Маріуполь.
Суркіс сказав, що він переживав за виїзд до Маріуполя ще до того, як команда вийшла в УПЛ.
Нагадаємо, що Суркіс засипав компліментами донецький Шахтар.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій