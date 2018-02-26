УЄФА збільшив призовий фонд Євро-2020

На Конгресі УЄФА в Братиславі були озвучені суми, які федерація виділить в якості призових на чемпіонаті Європи 2020 року.

Повідомляється, що генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс повідомив, що 55 національних асоціацій спільно отримають рекордні € 775,5 млн у рамках програми HatTrick V в 2020-2024 рр.

На Конгрессе в Братиславе генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что 55 национальных ассоциаций сообща получат рекордные €775,5 млн в рамках программы HatTrick V в 2020-2024 гг., а призовой фонд #ЕВРО2020 возрастет до €371 млн pic.twitter.com/tR2l0elYOq — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 лютого 2018 р.

Крім того, зросте і призовий фонд чемпіонату Європи 2020 року. Тепер його сума становить € 371 млн.

Раніше була інформація, що УЄФА назвав місце проведення матчу відкриття Євро-2020.