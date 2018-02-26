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26.02.2018  13:45

УЄФА збільшив призовий фонд Євро-2020

 

На Конгресі УЄФА в Братиславі були озвучені суми, які федерація виділить в якості призових на чемпіонаті Європи 2020 року.

Повідомляється, що генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс повідомив, що 55 національних асоціацій спільно отримають рекордні € 775,5 млн у рамках програми HatTrick V в 2020-2024 рр.

Крім того, зросте і призовий фонд чемпіонату Європи 2020 року. Тепер його сума становить € 371 млн.

Раніше була інформація, що УЄФА назвав місце проведення матчу відкриття Євро-2020.


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