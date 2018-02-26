Карпати хочуть підписати нападника молодіжної збірної Арнетини

Катаріель Санчес

Карпати зацікавлені в трансфері форварда аргентинського клубу Тальєрес Катріеля Санчеса.

Віце-президент львівського клубу Олег Смалійчук вилетів до Аргентини для проведення переговорів щодо переходу 19-річного нападника.

Санчес в минулому році викликався в збірну Аргентини U-20, а в нинішньому сезоні провів за основну команду Тальєрес 2 матчі, пише Tribuna.com.

Раніше була інформація, що Карпати підписали аргентинського півзахисника.