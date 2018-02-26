92 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 14:18
Карпати хочуть підписати нападника молодіжної збірної Арнетини
|Катаріель Санчес
Карпати зацікавлені в трансфері форварда аргентинського клубу Тальєрес Катріеля Санчеса.
Віце-президент львівського клубу Олег Смалійчук вилетів до Аргентини для проведення переговорів щодо переходу 19-річного нападника.
Санчес в минулому році викликався в збірну Аргентини U-20, а в нинішньому сезоні провів за основну команду Тальєрес 2 матчі, пише Tribuna.com.
Раніше була інформація, що Карпати підписали аргентинського півзахисника.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій