Денисов про висловлювання президента Динамо: Суркіс пробив дно

Олександр Денисов

Президент Динамо Ігор Суркіс "пробив дно" своїми висловлюваннями про те, що на боці терористів на Донбасі воюють колишні вболівальники Шахтаря.

Про це в своєму Фейсбуці написав директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Дно пробите, друзі. Мені ось цікаво, як відреагує на ці нечистоти у виконанні Суркіса Комітет етики та чесної гри ФФУ? Це ж у прямому значенні розпалювання футбольної ненависті на ґрунті війни!", – написав він.

Як відомо, раніше Суркіс засипав компліментами донецький Шахтар.