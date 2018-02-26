470 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 14:38
Денисов про висловлювання президента Динамо: Суркіс пробив дно
|Олександр Денисов
Президент Динамо Ігор Суркіс "пробив дно" своїми висловлюваннями про те, що на боці терористів на Донбасі воюють колишні вболівальники Шахтаря.
Про це в своєму Фейсбуці написав директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.
"Дно пробите, друзі. Мені ось цікаво, як відреагує на ці нечистоти у виконанні Суркіса Комітет етики та чесної гри ФФУ? Це ж у прямому значенні розпалювання футбольної ненависті на ґрунті війни!", – написав він.
Як відомо, раніше Суркіс засипав компліментами донецький Шахтар.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій