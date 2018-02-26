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26.02.2018  14:58

Український нападник виступатиме в першій лізі Казахстану

Костянтин Дудченко

Український нападник Костянтин Дудченко продовжить кар'єру в Таразі.

Як повідомляє Sports.kz, 31-річний футболіст проводить збори в Туреччині в розташуванні клубу, який вилетів за підсумками минулого сезону в Першу лігу чемпіонату Казахстану.

Раніше досвідчений форвард виступав у Казахстані за Іртиш, Тобол і Акжайик. В цілому Дудченко провів у вищому казахстанському дивізіоні 88 матчів, в яких забив 27 голів і віддав 7 результативних передач.

Очікується, що після повернення команди до Казахстану з Дудченком буде підписаний контракт.

Раніше повідомлялося, що легенда Карпат продовжить кар'єру в Казахстані.


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