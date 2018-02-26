155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 14:58
Український нападник виступатиме в першій лізі Казахстану
|Костянтин Дудченко
Український нападник Костянтин Дудченко продовжить кар'єру в Таразі.
Як повідомляє Sports.kz, 31-річний футболіст проводить збори в Туреччині в розташуванні клубу, який вилетів за підсумками минулого сезону в Першу лігу чемпіонату Казахстану.
Раніше досвідчений форвард виступав у Казахстані за Іртиш, Тобол і Акжайик. В цілому Дудченко провів у вищому казахстанському дивізіоні 88 матчів, в яких забив 27 голів і віддав 7 результативних передач.
Очікується, що після повернення команди до Казахстану з Дудченком буде підписаний контракт.
Раніше повідомлялося, що легенда Карпат продовжить кар'єру в Казахстані.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій