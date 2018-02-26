Це ганьба, а не Динамо: Маркевич зробив декілька гучних заяв про Суркіса





Якщо Ігор Суркіс не може утримувати Динамо, він мусить продати його.

Таку заяву зробив колишній тренер Металіста, Карпат та Дніпра Мирон Маркевич.

"І якщо брати Суркіси з різних причин не можуть утримувати Динамо, то нехай продадуть або віддадуть його і не мучаться! Навіщо придумувати різні схеми? Динамо - це символ України. І щоб ним керувати, потрібен справжній управлінський талант! І не потрібно все валити на тренерів, міняти їх щосезону. Хто, наприклад, набрав гравців в цей склад? Це ж ганьба, а не Динамо!", - заявив відомий спеціаліст.

"Динамо - це візитна картка нашої країни! Коли ми останній раз бачили Динамо, яким пишалися? У 1999 році! Майже 20 років тому! Весь цей час під керівництвом нинішніх керівників команда деградувала і, як каже зараз молодь, досягла дна. А вболівальники Динамо зі стажем, до числа яких належу і я, добре пам'ятають, як роками командою пишалася вся країна! Щоб довести справи до нинішнього стану - це треба вміти...", - цитує Маркевича MatchDay.

Нагадаємо, напередодні Суркіс зробив декілька гучних заяв про нинішнього президента ФФУ Андрія Павелка.