У комітеті арбітрів ФФУ оцінили, чи правильними були вилучення у матчі Верес - Динамо

Арбітр матчу 21-го туру першості УПЛ між Вересом та Динамо (3:1) Олександр Дердо вчинив правильно, показавши футболістам три червоних картки.

Про це йдеться у заяві комітету арбітрів Федерації футболу України.

Перший епізод із вилученням стався на 21-й хвилині, коли динамівці залишилися вдесятьох після того, як Руслан Ротан вчинив фол останньої надії.

"Технічна санкція у вигляді 11У (пенальті - ред.) та дисциплінарна санкція у вигляді ЧК (червона картка - ред.) були правильними тому, що це відповідає вимогам зазначеним у циркулярі ФІФА, згідно яких арбітр повинен контролювати в таких випадках наступне: чи мав захисник бажання та намір зіграти в м’яч або він здійснює навмисну затримку проти суперника спрямовану на перешкоджання суперникові реалізувати можливість забити гол", - пояснили ситуацію у комітеті.

Також підтвердили правомірність рішень Дердо і на 66-й хвилині, коли за другу жовту з поля пішов захисник Динамо Микита Бурда. При такій самій ситуації втратив одного гравця і Верес - на 72-й хвилині Сергій Сімінін також отримав другий гірчичник.

Нагадаємо, що Ротаня було вилучено при рахунку 1:0 на користь Вереса, після чого Сімінін реалізував пенальті та подвоїв перевагу.

Раніше екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар також позитивно оцінив дії Дердо щодо гравців Динамо.