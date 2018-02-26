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26.02.2018  21:35

У комітеті арбітрів ФФУ оцінили, чи правильними були вилучення у матчі Верес - Динамо

 

Арбітр матчу 21-го туру першості УПЛ між Вересом та Динамо (3:1) Олександр Дердо вчинив правильно, показавши футболістам три червоних картки.

Про це йдеться у заяві комітету арбітрів Федерації футболу України.

Перший епізод із вилученням стався на 21-й хвилині, коли динамівці залишилися вдесятьох після того, як Руслан Ротан вчинив фол останньої надії.

"Технічна санкція у вигляді 11У (пенальті - ред.) та дисциплінарна санкція у вигляді ЧК (червона картка - ред.) були правильними тому, що це відповідає вимогам зазначеним у циркулярі ФІФА, згідно яких арбітр повинен контролювати в таких випадках  наступне: чи мав захисник бажання та намір зіграти в м’яч або він здійснює навмисну затримку проти суперника спрямовану на перешкоджання суперникові реалізувати можливість забити гол", - пояснили ситуацію у комітеті.

Також підтвердили правомірність рішень Дердо і на 66-й хвилині, коли за другу жовту з поля пішов захисник Динамо Микита Бурда. При такій самій ситуації втратив одного гравця і Верес - на 72-й хвилині Сергій Сімінін також отримав другий гірчичник. 

Нагадаємо, що Ротаня було вилучено при рахунку 1:0 на користь Вереса, після чого Сімінін реалізував пенальті та подвоїв перевагу. 

Раніше екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар також позитивно оцінив дії Дердо щодо гравців Динамо.


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