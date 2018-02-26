256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 22:22
Суперник збірної України здобув розгромну перемогу у товариському матчі
Збірна Саудівської Аравії перемогла Молдову 3:0 у контрольному матчі.
У складі майбутнього суперника збірної України по товариському поєдинку у березні відзначилися Омар Хавсаві, Аль-Джасім та Моханад Асірі.
Матч відбувся у місті Джидда (Саудівська Аравія).
Саудівська Аравія - Молдова - 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Хавсаві, 2:0 - 57 Аль-Джассім, 3:0 - 88 Асірі.
Нагадаємо, Саудівська Аравія є учасником ЧС-2018. Саме ця команда зустрінеться із Росією у матчі-відкритті першості 14 червня.
Як відомо, матч Україна - Саудівська Аравія відбудеться 23 березня в Іспанії.
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