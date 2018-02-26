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26.02.2018  22:22

Суперник збірної України здобув розгромну перемогу у товариському матчі

 

Збірна Саудівської Аравії перемогла Молдову 3:0 у контрольному матчі.

У складі майбутнього суперника збірної України по товариському поєдинку у березні відзначилися Омар Хавсаві, Аль-Джасім та Моханад Асірі. 

Матч відбувся у місті Джидда (Саудівська Аравія). 

Саудівська Аравія - Молдова - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Хавсаві, 2:0 - 57 Аль-Джассім, 3:0 - 88 Асірі. 

Нагадаємо, Саудівська Аравія є учасником ЧС-2018. Саме ця команда зустрінеться із Росією у матчі-відкритті першості 14 червня

Як відомо, матч Україна - Саудівська Аравія відбудеться 23 березня в Іспанії.

 


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