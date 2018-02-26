Маркевич: Коли президентом ФФУ був Суркіс, Динамо вирішувало будь-які питання
|Ігор та Григорій Суркіси/football.ua
Коли Федерацією футболу України керував Григорій Суркіс, його брат Ігор міг вирішити будь-яке питання для свого Динамо.
Таку заяву зробив відомий український тренер Мирон Маркевич.
"Президент Динамо (Ігор Суркіс - ред.) звик, що коли федерацію футболу очолював його брат, то він міг вирішити для Динамо будь-які питання. Будь-які! Зараховувалися "комп'ютерні" голи, матчі переносилися на будь-які дати і в будь-які міста. Про суддівство я взагалі мовчу", - заявив Маркевич.
"Може, молоді тренери не знають цього, але я-то через все це пройшов! Схоже, вони розраховували, що з нинішнім президентом ФФУ (Андрієм Павелком - ред.) все буде як раніше. Але зараз ситуація змінилася, і, схоже, Ігоря Суркіса це просто бісить", - цитує спеціаліста MatchDay.
Як відомо, Григорій Суркіс очолював ФФУ з 2000 по 2012 роки.
Нагадаємо, раніше Маркевич зробив декілька гучних заяв щодо Суркіса.
Також, напередодні президент Динамо дав відверте інтерв'ю, в якому "проїхався" по Павелку, натякнувши на його зв'язок із президентом Шахтаря Ринатом Ахметовим.
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