АЕК після невдачі у матчі з Динамо перервав переможну серію у Греції

Афінський АЕК, який вилетів із розіграшу плей-офф Ліги Європи після зустрічей із Динамо в 1/16 фіналу, перервав переможну серію у Греції.

26 лютого підопічні Маноло Хіменеса не втримали перемогу у матчі 23-го туру грецької першості проти Атромітоса: на гол Серхіо Араухо на 68-й хвилині господарі відповіли влучним ударом Дімітріса Гіанноуліса за 10 хвилин до завершення основного часу.

Таким чином, АЕК не спромігся продовжити серію із 5 перемог поспіль у першості та Кубку Греції.

Після 23-х матчів чорно-жовті займають другу сходинку у турнірній таблиці грецької Суперліги, відстаючи на один пункт від ПАОКа, у якого є гра у запасі.

Зазначимо, що український захисник АЕКа Дмитро Чигринський провів на полі 90 хвилин.

Нагадаємо, головний тренер АЕКа після гри із Динамо у Києві 22 лютого (0:0) заявив, що його команда була сильніша за киян.