АЕК після невдачі у матчі з Динамо перервав переможну серію у Греції
Афінський АЕК, який вилетів із розіграшу плей-офф Ліги Європи після зустрічей із Динамо в 1/16 фіналу, перервав переможну серію у Греції.
26 лютого підопічні Маноло Хіменеса не втримали перемогу у матчі 23-го туру грецької першості проти Атромітоса: на гол Серхіо Араухо на 68-й хвилині господарі відповіли влучним ударом Дімітріса Гіанноуліса за 10 хвилин до завершення основного часу.
Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι #aekfcseason2017_18 #atraek #aekfcteam2017_18 #aekfamily pic.twitter.com/bxf8q3pIMW— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 26 лютого 2018 р.
Таким чином, АЕК не спромігся продовжити серію із 5 перемог поспіль у першості та Кубку Греції.
Після 23-х матчів чорно-жовті займають другу сходинку у турнірній таблиці грецької Суперліги, відстаючи на один пункт від ПАОКа, у якого є гра у запасі.
Зазначимо, що український захисник АЕКа Дмитро Чигринський провів на полі 90 хвилин.
Нагадаємо, головний тренер АЕКа після гри із Динамо у Києві 22 лютого (0:0) заявив, що його команда була сильніша за киян.
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