Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
183 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
26.02.2018  23:24

Боруссія Ярмоленка не втримала перемогу у матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини

 

Дортмундська Боруссія зіграла внічию 1:1 із Аугсбургом у матчі 24-го туру першості Бундесліги. 

На гол Марко Ройса на 10-й хвилині гості відповіли точним ударом Кевіна Дансо на 73-й хвилині.

Таким чином, джмелі завдяки здобуттю 1 очка вийшли на друге місце у турнірній таблиці, випередивши Шальке українця Євгена Коноплянки. 

Чемпіонат Німеччини-2017/18

24-й тур

26 лютого

Боруссія Д - Аугсбург - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Ройс, 1:1 - 73 Дансо. 

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко не виступає за Боруссію з кінця січня через травму

Тиждень тому головний тренер дортмундців Петер Штегер розповів, що Ярмоленку знадобиться ще два тижні на відновлення.

    І В Н П М О
  1 Баварія 24 19 3 2 55-18 60
  2 Боруссія Д 24 11 8 5 49-30 41
+3 3 Шальке 24 11 7 6 38-30 40
-1 4 Айнтрахт Ф 24 11 6 7 32-27 39
-1 5 Байєр 24 10 8 6 43-32 38
-1 6 РБ Лейпциг 24 11 5 8 37-33 38
+3 7 Боруссія М 24 10 4 10 31-35 34
  8 Аугсбург 24 8 8 8 33-30 32
  9 Гоффенгайм 24 8 8 8 38-38 32
-3 10 Ганновер 24 8 8 8 32-34 32
  11 Герта 24 7 10 7 30-30 31
+1 12 Штутгарт 24 9 3 12 20-27 30
-1 13 Фрайбург 24 6 11 7 25-38 29
+1 14 Вердер 24 6 8 10 22-28 26
-1 15 Вольфсбург 24 4 13 7 27-31 25
  16 Майнц 24 6 6 12 29-42 24
  17 Гамбург 24 4 5 15 18-35 17
  18 Кельн 24 4 5 15 22-43 17


Читай також
Боруссія Д та Арсенал вийшли в 1/8 фіналу, Спартак та Наполі вилітають. Інші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Боруссія вириває перемогу в Аталанти, Атлетик розгромив Спартак. Перші матчі 1/16 Ліги Європи
Дортмунд без Ярмоленка виграв дербі Боруссій. Матчі 23-го туру чемпіонату Німеччини
Капітана Боруссії емоційно зустріли фани після 8 місяців без футболу. Чи відчує те саме Ярмоленко? ВІДЕО
Боруссія Д без обіграла Гамбург, Коноплянка не врятував Шальке. Інші матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини




Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
26.02.2018
23:56
Футбол. Бетіс на виїзді здолав Леванте у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
23:42
Футбол. Наполі розбив Кальярі на виїзді у матчі 26-го туру чемпіонату Італії
23:24
Футбол. Боруссія Ярмоленка не втримала перемогу у матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
22:59
Футбол. АЕК після невдачі у матчі з Динамо перервав переможну серію у Греції
22:43
Футбол. Маркевич: Коли президентом ФФУ був Суркіс, Динамо вирішувало будь-які питання
22:22
Футбол. Суперник збірної України здобув розгромну перемогу у товариському матчі
21:59
Баскетбол. Тренер збірної України про перемогу над Швецією: Сподіваємося на подальше підсилення команди
21:35
Футбол. У комітеті арбітрів ФФУ оцінили, чи правильними були вилучення у матчі Верес - Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!