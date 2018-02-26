Боруссія Ярмоленка не втримала перемогу у матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини

Дортмундська Боруссія зіграла внічию 1:1 із Аугсбургом у матчі 24-го туру першості Бундесліги.

На гол Марко Ройса на 10-й хвилині гості відповіли точним ударом Кевіна Дансо на 73-й хвилині.

Таким чином, джмелі завдяки здобуттю 1 очка вийшли на друге місце у турнірній таблиці, випередивши Шальке українця Євгена Коноплянки.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

24-й тур

26 лютого

Боруссія Д - Аугсбург - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Ройс, 1:1 - 73 Дансо.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко не виступає за Боруссію з кінця січня через травму.

Тиждень тому головний тренер дортмундців Петер Штегер розповів, що Ярмоленку знадобиться ще два тижні на відновлення.