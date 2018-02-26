183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 23:24
Боруссія Ярмоленка не втримала перемогу у матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
Дортмундська Боруссія зіграла внічию 1:1 із Аугсбургом у матчі 24-го туру першості Бундесліги.
На гол Марко Ройса на 10-й хвилині гості відповіли точним ударом Кевіна Дансо на 73-й хвилині.
Таким чином, джмелі завдяки здобуттю 1 очка вийшли на друге місце у турнірній таблиці, випередивши Шальке українця Євгена Коноплянки.
😐 Das war‘s. Leider. Der BVB und der @FCAugsburg trennen sich 1:1. #bvbfca 1-1 FT pic.twitter.com/rCjd25ZUkj— Borussia Dortmund (@BVB) 26 лютого 2018 р.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
24-й тур
26 лютого
Боруссія Д - Аугсбург - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Ройс, 1:1 - 73 Дансо.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко не виступає за Боруссію з кінця січня через травму.
Тиждень тому головний тренер дортмундців Петер Штегер розповів, що Ярмоленку знадобиться ще два тижні на відновлення.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|24
|19
|3
|2
|55-18
|60
|2
|Боруссія Д
|24
|11
|8
|5
|49-30
|41
|+3
|3
|Шальке
|24
|11
|7
|6
|38-30
|40
|-1
|4
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|6
|7
|32-27
|39
|-1
|5
|Байєр
|24
|10
|8
|6
|43-32
|38
|-1
|6
|РБ Лейпциг
|24
|11
|5
|8
|37-33
|38
|+3
|7
|Боруссія М
|24
|10
|4
|10
|31-35
|34
|8
|Аугсбург
|24
|8
|8
|8
|33-30
|32
|9
|Гоффенгайм
|24
|8
|8
|8
|38-38
|32
|-3
|10
|Ганновер
|24
|8
|8
|8
|32-34
|32
|11
|Герта
|24
|7
|10
|7
|30-30
|31
|+1
|12
|Штутгарт
|24
|9
|3
|12
|20-27
|30
|-1
|13
|Фрайбург
|24
|6
|11
|7
|25-38
|29
|+1
|14
|Вердер
|24
|6
|8
|10
|22-28
|26
|-1
|15
|Вольфсбург
|24
|4
|13
|7
|27-31
|25
|16
|Майнц
|24
|6
|6
|12
|29-42
|24
|17
|Гамбург
|24
|4
|5
|15
|18-35
|17
|18
|Кельн
|24
|4
|5
|15
|22-43
|17
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Шеф-редактор: Дмитро Копій