Наполі розбив Кальярі на виїзді у матчі 26-го туру чемпіонату Італії

Наполі розгромив Кальярі/S.S. Napoli Twitter

У матчі 26-го туру першості Серії А Наполі на виїзді розгромив Кальярі 5:0.

Цікаво, що п'ять голів у ворота суперника забивали різні гравці команди з Неаполя.

Це десята перемога Наполі поспіль у чемпіонаті Італії.

Неаполітанці закріпилися на вершині турнірної таблиці.

Чемпіонат Італії-2017/18

26-й тур

26 лютого

Кальярі - Наполі - 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 29 Кальєхон, 0:2 - 42 Мертенс, 0:3 - 61 Гамшик, 0:4 - 72, пенальті Інсіньє, 0:5 - 90 Маріу Руй.

Нагадаємо, що 22 лютого Наполі залишив розіграш плей-офф Ліги Європи, не пройшовши раунд 1/16 фіналу.