Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
87 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.02.2018  23:42

Наполі розбив Кальярі на виїзді у матчі 26-го туру чемпіонату Італії

 Наполі розгромив Кальярі/S.S. Napoli Twitter

У матчі 26-го туру першості Серії А Наполі на виїзді розгромив Кальярі 5:0. 

Цікаво, що п'ять голів у ворота суперника забивали різні гравці команди з Неаполя. 

Це десята перемога Наполі поспіль у чемпіонаті Італії. 

Неаполітанці закріпилися на вершині турнірної таблиці. 

Чемпіонат Італії-2017/18

26-й тур

26 лютого

Кальярі - Наполі - 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 29 Кальєхон, 0:2 - 42 Мертенс, 0:3 - 61 Гамшик, 0:4 - 72, пенальті Інсіньє, 0:5 - 90 Маріу Руй.

Нагадаємо, що 22 лютого Наполі залишив розіграш плей-офф Ліги Європи, не пройшовши раунд 1/16 фіналу


Читай також
Наполі відновив полювання на Бернарда?
ЗМІ сватають у Динамо оборонця Наполі
Наполі на виїзді мінімально здолав Аталанту, Інтер і Рома переможця не виявили. Матчі 21-го туру чемпіонату Італії
Двоє гравців Шахтаря зацікавили Наполі
Хавбек Наполі зізнався, що італійці просто недооцінили Шахтар




Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
26.02.2018
23:56
Футбол. Бетіс на виїзді здолав Леванте у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії
23:42
Футбол. Наполі розбив Кальярі на виїзді у матчі 26-го туру чемпіонату Італії
23:24
Футбол. Боруссія Ярмоленка не втримала перемогу у матчі 24-го туру чемпіонату Німеччини
22:59
Футбол. АЕК після невдачі у матчі з Динамо перервав переможну серію у Греції
22:43
Футбол. Маркевич: Коли президентом ФФУ був Суркіс, Динамо вирішувало будь-які питання
22:22
Футбол. Суперник збірної України здобув розгромну перемогу у товариському матчі
21:59
Баскетбол. Тренер збірної України про перемогу над Швецією: Сподіваємося на подальше підсилення команди
21:35
Футбол. У комітеті арбітрів ФФУ оцінили, чи правильними були вилучення у матчі Верес - Динамо
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!