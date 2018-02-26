87 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.02.2018 23:42
Наполі розбив Кальярі на виїзді у матчі 26-го туру чемпіонату Італії
|Наполі розгромив Кальярі/S.S. Napoli Twitter
У матчі 26-го туру першості Серії А Наполі на виїзді розгромив Кальярі 5:0.
Цікаво, що п'ять голів у ворота суперника забивали різні гравці команди з Неаполя.
Це десята перемога Наполі поспіль у чемпіонаті Італії.
⏱FULL TIME— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 26 лютого 2018 р.
⚽ #CagliariNapoli 0-5
🇮🇹 #SerieATIM
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pwuET872Mu
Неаполітанці закріпилися на вершині турнірної таблиці.
Чемпіонат Італії-2017/18
26-й тур
26 лютого
Кальярі - Наполі - 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 29 Кальєхон, 0:2 - 42 Мертенс, 0:3 - 61 Гамшик, 0:4 - 72, пенальті Інсіньє, 0:5 - 90 Маріу Руй.
Нагадаємо, що 22 лютого Наполі залишив розіграш плей-офф Ліги Європи, не пройшовши раунд 1/16 фіналу.
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